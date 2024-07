Le Niger joue la carte du Tchad

Depuis début janvier, le Niger et le Tchad multiplient les discussions pour relancer un vieux projet : exporter le pétrole du Niger vers le Tchad.

Le week-end dernier (13 Juillet), le Premier ministre du Niger, Lamine Zeine Ali Mahaman, a reçu à Niamey la ministre tchadienne du pétrole, Ndolenodji Alixe Naïmbaye, venue lui faire le compte rendu des discussions préliminaires sur ce projet.

Un accord dès 2012

Ce projet d'acheminer le pétrole brut nigérien via le Tchad n'est pas nouveau. En septembre 2012, un protocole d'accord avait été signé entre le Niger et le Tchad pour permettre d'évacuer le brut nigérien vers le Tchad voisin, puis de l'acheminer jusqu'au port camerounais de Kribi.

Rien de nouveau pour des observateurs avertis de la question du pétrole, explique Gilbert Maoundonodji, fondateur du Groupe de recherches alternatives et de monitoring du projet Pétrole Tchad-Cameroun.

"Du point de vue légal, les dispositions étaient déjà prises à l'époque pour que le pétrole nigérien soit transporté et transite par le Tchad, rappelle Gilbert Maoundonodji,. C'était la voie la plus courte, la plus facile et la plus sécurisée. D'autant plus que la même compagnie qui opère au Niger, à savoir la CNPCI, est celle également qui opère au Tchad".

Le Niger aimerait emprunter la voie tchadienne si celle du Bénin est bouchée Image : Boureima Hama/AFP/Getty Images

Les avantages pour le Tchad

Mais la lourdeur administrative et les mésententes entre le Cameroun, le Niger et le Tchad au sujet du droit de transit ont contraint le Niger à opter pour la voie béninoise.

La récente brouille entre le Niger et le Bénin est donc l'élément déclencheur du retour vers ce projet. Et c'est un avantage pour le Tchad, explique le chercheur Hoinathy Remadji :

"Pour le Tchad, le premier avantage serait que ça ne sera pas un usage gratuit de son pipeline. Le Tchad va recevoir en fait des bonus et des redevances pour l'utilisation de son pipeline, c'est déjà une bonne chose. Cela peut aussi représenter le début d'une collaboration qui peut aller plus loin en termes de renforcer cette idée d'exportation du pétrole raffiné nigérien vers le Tchad''.

La ministre tchadienne du pétrole, Ndolenodji Alixe Naïmbaye, rentrée de Niamey ce dimanche, n'était pas disponible pour réagir, nous informe son cabinet, suite à notre demande d'interview.