Talon (Patrice)

Flash Info 17hTU ( 23.05.21)

Au sommaire : la prestation de serment du président béninois Patrice Talon. Dans l'est de la RDC, le volcan Nyiragongo, entré en éruption samedi soir, n'était plus surveillé depuis sept mois, faute de financements. Au Niger, plus de 11.000 personnes qui avaient fui des attaques jihadistes ont été rapatriées dans leurs villages dans l'Ouest du pays.