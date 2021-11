Présidentielle 2021 au Bénin

Au pouvoir depuis 2016, le président Patrice Talon a été réélu le 11 avril à la tête du Bénin.

Selon la Commission électorale, le président sortant a obtenu plus de 86% des voix face à Corentin Kohoué (2,3%) et Alassane Soumanou (11,29%), deux anciens députés, accusés par les principales figures de l'opposition d'être des "faire-valoir" du président Talon. En effet, les principaux opposants béninois sont soit incarcérés, soit en exil, soit ont été empêchés de se présenter au scrutin, et plusieurs d'entre eux avaient appelé au boycott. Le taux de participation à cette présidentielle s'élève à officiellement à 50,17%, mais les observateurs estiment qu'il est bien plus faible.