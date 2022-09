Le refoulement des migrants s'intensifie en Algérie

La "faim aiguë" a plus que doublé dans les pays exposés aux catastrophes climatiques

En six ans, la "faim aiguë" a plus que doublé dans les pays les plus exposés aux catastrophes climatiques. C’est ce que révèle l'ONG Oxfam dans un nouveau rapport. Pour y mettre fin, l’organisation appelle les Etats industrialisés à réduire massivement leurs émissions de gaz à effet de serre et à réparer les dommages causés.