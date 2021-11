Migration(s)

Les raisons qui poussent des milliers de migrants à risquer leur vie sur des embarcations de fortune sont multiples. Mais souvent, les demandeurs d'asile ne sont pas accueillis à bras ouverts.

La pauvreté, les faibles perspectives ou encore la nécessité de fuir des conflits ou des régimes répressifs poussent des milliers de personnes sur les routes du monde. Quand ils arrivent en Europe, ces demandeurs d'asile sont souvent placés dans des centres d'accueil le temps que leur dossier soit traité. Les autorités nationales européennes tendent à durcir leur politique d'asile et l'Allemagne allonge de plus en plus la liste des pays considérés comme "sûrs", c'est-à-dire où l'on peut renvoyer les migrants dont la demande d'asile a été déboutée.