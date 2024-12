L'AfD veut une refonte de la branche jeunesse du parti

Le mécontentement de la direction de l'AfD à l'égard de sa branche jeunesse, qui profite d'une certaine indépendance, n'est pas un secret. Régulièrement, des membres de la Junge Alternative, la JA, s'illustrent par des sorties xénophobes et racistes, qui sont amplifiées par la force des réseaux sociaux, que l'AfD utilise comme puissant porte-voix pour ses idées. La JA est ainsi classée comme extrémiste de droite par les services de renseignements.

Selon la justice allemande, le discours de la JA bafoue la dignité humaine des demandeurs d'asile et des immigrés, qui se retrouvent "suspectés et dénigrés en bloc" et "généralement décrits comme des parasites et des criminels". Le mouvement est accusé de défendre la "préservation du peuple allemand dans son existence ethnique".

Scandales à répétition

La JA entretient également des contacts avec des organisations considérées anticonstitutionnelles, comme la mouvance identitaire.

Un scandale a particulièrement été relayé cette année : à savoir le partage par une responsable de la JA d'une vidéo amateur tournée sur l'île de Sylt, prisée par la jet-set allemande, et dans laquelle un groupe de jeunes entonne en cœur des chants racistes.

L'AfD, pourtant habituée des déclarations polémiques au sein du parti, a tenté de se distancer alors que, selon ses statuts, la Junge Alternative est "l'organisation de jeunesse officielle de l'AfD". Le parti chercherait désormais à créer un nouveau modèle avec un mouvement de jeunesse basé sur celui de la jeunesse socio-démocrate du SPD, le parti du chancelier.

L'AfD anticipe un score record aux prochaines élections

Tout membre de l'AfD de moins de 36 ans serait automatiquement membre du mouvement, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ce lien plus fort permettrait une plus grande intervention d'en haut, par exemple à travers des procédures d'exclusion du parti.

L'AfD est actuellement créditée de 19% d'intentions de vote au niveau fédéral, en deuxième position derrière les conservateurs et devant les socio-démocrates.

Et l'AfD convoite particulièrement les jeunes électeurs. Lors des dernières élections régionales dans le Brandebourg, l'Etat régional qui entoure Berlin, le parti est arrivé facilement en tête chez les 16-24 ans, mais aussi chez les 25-34 ans.