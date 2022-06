Vers une émigration de masse des jeunes Africains d'ici 2025

Ivor Ichikowitz a créé la Ichikowitz Family Foundation en 2010. Investisseur, entrepreneur, philanthrope africain, il est aussi responsable du dernier sondage sur la jeunesse africaine (African Youth Survey 2022), qui révèle qu'une majorité de jeunes Africains issus de 15 pays, parmi lesquels l'Angola, la République Démocratique du Congo, le Mozambique, l'Ouganda, ou encore le Nigéria, ont l'intention de migrer vers l'Europe et l'Amérique du Nord dans les trois prochaines années.

Lisez et écoutez son interview ci-dessous.

Ivor Ichikowitz : Dans le sondage que nous avons réalisé il y a deux ans, nous avons constaté que les jeunes Africains étaient très déterminés à rester en Afrique, à développer leur propre pays, à y trouver la prospérité et un avenir. Deux ans plus tard, nous constatons toujours que les jeunes Africains sont très positifs quant à leur avenir. Nous trouvons toujours des jeunes Africains très déterminés à se construire une vie meilleure. Mais maintenant, ils disent que s'ils ne peuvent pas le faire dans leur propre pays, si leurs gouvernements ne créent pas un environnement favorable, ils iront ailleurs pour le faire. C'est donc très alarmant pour moi, car nous constatons que les jeunes Africains sont, tout d'abord, très optimistes quant à leur avenir, mais qu'ils ne sont pas aussi optimistes quant à leur propre pays. Et ils veulent et s'engagent à construire leur avenir, même si cela signifie qu'ils doivent quitter l'Afrique. Et cela représente un énorme défi pour le continent. C'est un continent qui ne peut pas se permettre une fuite des cerveaux, et c'est certainement un continent qui ne peut pas se permettre d'avoir une population migratoire plus importante que celle que nous avons déjà.

Rubby Quartey a quitté le Ghana pour l'Allemagne dans l'espoir de faire de meilleures études

DW : Et comme l'indique votre enquête, plus de la moitié des milliers de jeunes Africains ont l'intention d'émigrer. Cela signifie-t-il que cette moitié va définitivement partir, ou quelles sont les raisons qui pourraient les inciter à rester?

Ivor Ichikowitz : Vous devez vous rappeler que les personnes auxquelles nous nous adressons ont entre 18 et 24 ans. Ce sont des gens qui vous parlent de ce qu'ils ont sur le cœur et dans la tête en ce moment. Ils ne croient pas que leurs gouvernements ont généralement la capacité de créer des emplois. Ils ne croient pas que leurs gouvernements soient en mesure de créer un environnement favorable pour qu'ils puissent rester, se développer et améliorer leur mode de vie sur le continent. L'enquête nous fournit des données concrètes pour les gouvernements, qui nous donnent une idée de ce que veulent ces jeunes.

C'est une génération qui veut travailler. Elle veut avoir accès à des capitaux pour créer sa propre entreprise. Elle veut être productive, elle veut être valorisée. Et pour l'instant, ce n'est pas ce qu'ils ressentent. Cette enquête fournit donc des données aux gouvernements africains et aux gouvernements étrangers pour leur dire d'investir maintenant dans la valorisation de nos matières premières, d'investir maintenant dans l'éducation, et la tendance peut être inversée. Aussi rapidement que la tendance est passée du positif au négatif, en deux ans, elle peut être inversée en très peu de temps. les parties prenantes qui ont la capacité de faire quelque chose à ce sujet s'engagent toutes à le faire.

Une connexion internet accessible et de bonne qualité : une priorité pour les jeunes

Ce que les jeunes Africains recherchent n'est pas grand-chose. Ils veulent avoir accès à des données à haut débit à un coût raisonnable pour pouvoir être connectés au reste du monde et profiter des possibilités de travail à distance ailleurs dans le monde. Si les gouvernements créent un environnement dans lequel l'importation de denrées alimentaires de base est limitée et que les Africains sont incités à cultiver leur propre nourriture et que des systèmes de subventions sont mis en place pour rendre cela possible, alors des emplois peuvent être créés. Je ne suis pas si négatif à propos de ces statistiques. C'est alarmant, mais on peut y remédier. Il n'est pas trop tard.

DW : M. Ichikowitz le sondage sur la jeunesse africaine de 2022 mentionne l'Europe et l'Amérique du Nord comme les destinations préférées. Compte tenu des nouvelles politiques migratoires en Europe, pourrait-il y avoir de nouvelles routes migratoires pour ces Africains ?

Ivor Ichikowitz : Vous devez garder à l'esprit que les jeunes Africains auxquels nous nous adressons ne cherchent pas à migrer de la pauvreté vers plus de pauvreté. Ils n'appartiennent pas à la catégorie des migrants, mais à celle des personnes économiquement actives qui veulent apporter leur contribution à la société. Je pense que ce qui a changé, c'est qu'au lieu de dire ''nous sommes absolument engagés à apporter une contribution à la société africaine'', ils disent ''nous sommes des citoyens du monde et nous apporterons une contribution au monde où que nous soyons''. Donc, oui, il y aura une nouvelle vague d'immigration. Je ne pense donc pas qu'il s'agisse de migration. Je pense qu'il s'agit d'émigration. Et le problème de l'émigration est que vous perdez des membres productifs de votre société, alors qu'avec la migration, vous ne perdez pas nécessairement des membres productifs de votre société. Maintenant, ce qui va se passer avec ces jeunes Africains, c'est qu'ils ne peuvent pas aller en Europe, ils vont trouver d'autres endroits où aller. Ils iront vers le sud et l'Afrique du Sud n'est pas en mesure d'arrêter la migration ou de l'accueillir. Ils iront en Amérique du Sud. Ils iront au Moyen-Orient. Ils iront en Asie. Je ne pense donc pas que l'érection de barrières et de murs puisse les arrêter. Ils vont juste trouver d'autres moyens de le faire. Et c'est ce que nous disent les enquêtes.

DW : L'enquête sur la jeunesse africaine mentionne une augmentation de quatre points, l'augmentation du nombre de jeunes Africains qui émigrent par rapport à il y a deux ans. Selon vous, quelle pourrait être l'explication de cette augmentation?

Ivor Ichikowitz : Cela s'explique par le fait que les investisseurs étrangers ont été absents du continent et que l'éducation a été problématique. Un grand nombre des jeunes auxquels nous avons parlé ont perdu leur emploi ou n'ont pas pu être éduqués. Il y a donc un sentiment de désespoir et l'augmentation est le résultat de ce sentiment de désespoir.

DW : Qu'y a-t-il de nouveau dans votre rapport par rapport à la masse d'informations dont nous disposons déjà ?

Comment faire la différence pour que la jeunesse reste au pays ? La formation et l'emploi sont des clefs majeures

Ivor Ichikowitz : Le rapport est donc très, très complet. Nous couvrons des paramètres sociaux, nous couvrons des paramètres politiques. Nous couvrons des informations sur la façon dont les jeunes consomment les données. Et je pense que ce qui est unique dans notre rapport, c'est que parce que nous couvrons tant de paramètres, cela nous permet d'extraire des renseignements exploitables afin que les gouvernements, les décideurs politiques, les donateurs, les investisseurs aient une feuille de route sur la façon dont ils peuvent faire la différence sur le continent. Et ce qui est différent, c'est que nous mesurons ces éléments chaque année. Ainsi, si un gouvernement adopte une politique qui ressort des données du rapport cette année, nous pouvons voir comment cette politique a eu un impact positif ou négatif l'année suivante. Et notre enquête donne au continent la capacité de mesurer les résultats.

DW : Pensez-vous que votre étude puisse être entendue par les décideurs politiques ?

Ivor Ichikowitz : Nous voulons communiquer ces informations en Afrique car je pense qu'il est important pour les Africains de savoir et de comprendre ce que dit leur jeunesse en tant que collectif. Tout d'abord, pour attirer l'attention sur la réalité de ce à quoi nous sommes confrontés en Afrique. Dans dix ans, 40 % des jeunes de moins de 20 ans dans le monde seront africains. Dans dix ans, 40 % de la prochaine génération de consommateurs du monde seront africains. Dans dix ans, 40 % de la prochaine génération de travailleurs dans le monde sera africaine. Nous entrons dans le siècle africain et c'est pour cette raison que les gens doivent prendre note de ces données, et c'est pour cette raison que je m'engage personnellement à les diffuser aussi largement et aussi agressivement que possible.