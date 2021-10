Sommet Afrique-France : la parole aux jeunes

Le sommet Afrique-France s’est déroulé ce vendredi 8 octobre à Montpellier sous un nouveau format, avec de nouveaux acteurs, de nouvelles thématiques et nouveaux enjeux.

Arthur Banga, le chercheur et maitre-assistant au département d’Histoire de l’Université Felix Houphouet-Boigny à Abidjan, a ainsi présenté au président français Emmanuel Macron ce que devrait être l’Afrique en 2030.

"En 2030, notre relation est débarrassée d’excories symboliques d’une époque de domination révolue. Le franc CFA et ses réserves associées sont un lointain souvenir puisque l’Afrique a sa propre monnaie qu’elle gère.

Les bases militaires françaises sur le continent sont fermées.", a lancé Arthur Banga, sous les applaudissements des participants.

Dialogue

L’un des enjeux de ce sommet était de donner la parole à la jeunesse du continent. "Je voudrais vous (Emmanuel Macron) inviter à cesser de coopérer et de collaborer avec les présidents dictateurs africains", a lancé un jeune présent dans la salle.

Un dialogue s’est ainsi installé. "Coopérer avec les dictatures, il faut que vous soyez précis. Avec quelle sdictatures me reprochez vous de coopérer", a répliqué Emmanuel Macron.

« Chez nous, ce qu’on appelle une dictature, ce sont ces président qui, par souci et velléité de durer au pouvoir et d’y rester éternellement, modifient les Constitutions, organisent, tripatouillent ces élections et se maintiennent au pouvoir", s’est expliqué le jeune interlocuteur.

Cette rencontre se terminée dans une ambiance optimiste. A l’image de l’un des participants, pour qui la situation va évoluer. "J’ai été inspiré. Ce qui est intéressant pour moi, c’est comment commencer à réfléchir avec mes frères de Côte d’Ivoire, sur ce qu’on peut faire ensemble et les choses vont bouger."