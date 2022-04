Ligue des champions : le Real s'impose à Chelsea, Villarreal surprend le Bayern

Le Real Madrid a d'abord plié l'affaire en trois minutes , grâce à un doublé de la tête de Karim Benzema à la 21e et à la 24e minute. Kai Havertz a réduit la marque avant la pause en faveur de Chelsea. Un but que l'international allemand a également inscriot de la tête à la 40e minute. Mais dès le retour de vestiaiares, une mésentente entre le gardien Edouard Mendy et son défenseur Antonio Rüdiger a profité à Benzema qui enfonce les Blues à la 46e minue du match. L'entraineur Carlo Ancelotti salue la prestation de Benzema :

"Comme un vin, il s'améliore chaque jour", a d'abord dit Carlo Ancvelotti. Le technicien italien a par après apprécié l'engagement dont fait preuve Benzema dans son effectif : "Benzema est de plus en plus important pour cette équipe, Il a beaucoup plus de personnalité", ajoute Ancelotti.

Manuel Neuer ( Bayern) après la défaite à Villarreal

L'Exploit de Villarreal

Le deuxième match opposait Villarreal au Bayern Munich, le sextuple championn d'Europe. Le club allemand s'est contre toute attente incliné 1-0 au stade de la Ceramica,à Villarreal plein à craquer. L'entraineur du Bayern Munich Julian Nagelsmann, estime que ses joueurs n'ont pas suffisamment fait preuve d'engagement dans cette rencontre : "Nous n'avons pas bien joué défensivement et offensivement nous n'avons pas été agressifs", a annoncé le coach du Bayern, Julian Nagelsmann. " Au final, on a eu de la chance que ce ne soit que 1-0, ils auraient pu en marquer un ou deux de plus", estime-t-il avant de conclure : " Nous avons de l'espoir pour le match retour, mais nous devons montrer un autre visage", a fait savoir le coach allemand.

Les matches retour des quarts de finale se joueront le 12 avril. Le Bayern recevra à Munich Villarreal tandis que Chelsea sera quant à lui à Madrid pour défier le Real.

