Espagne : le Real Madrid double le FC Barcelone

Malgré les absences de Sergio Ramos et d'Eden Hazard, blessés, ou encore de Toni Kroos, suspendu suite à une accumulation de cartons jaunes, le Real Madrid s'est imposé 2-0 face à son voisin de Getafe, en match en retard de la 22ème journée du championnat espagnol. Des buts signés Karim Benzema et Ferland Mendy. Un succès qui permet au champion en titre de s'emparer de la deuxième place avec 46 points, soit trois longueurs d'avance sur le FC Barcelone. Le Real se trouve néanmoins à cinq points de l'Atletico, qui a toujours deux matchs en retard à disputer.

La Juve assure l'essentiel

En Italie, la Juventus disputera sa septième finale de Coupe d'Italie en dix ans. À Turin, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers se sont contentés d'un match nul 0-0 face à l'Inter Milan, et ce après avoir pris le meilleur lors du match aller (victoire 2-1 à San Siro). En finale, la Juve affrontera le vainqueur de la rencontre entre Naples et l'Atalanta, qui s'affrontent ce soir, à partir de 19h45 TU. Tout reste à faire entre ces deux équipes, qui se sont séparées sur le score nul et vierge de 0-0 lors de la première manche.

United en quarts de la FA Cup

En Angleterre, on disputait des matchs de Coupe. Au bout de l'ennui, Manchester United a battu West Ham 1-0 et s'est qualifié pour les quarts de finale de la FA Cup, tout comme Bournemouth, qui est allé gagner 2-0 à Burnley. Ce soir, Manchester City évoluera sur la pelouse de Swansea, tandis que Leicester recevra Brighton. A noter également le choc entre Everton et Tottenham, coup d'envoi à 20h15 en temps universel.

Record pour Tsegay

Enfin en athlétisme, sachez que Gudaf Tsegay a battu le record du monde en salle sur 1500m. À Liévin, dans le nord de la France, la coureuse éthiopienne a parcouru la distance en 3min 53sec 09/100, améliorant ainsi le chronomètre de sa compatriote Genzebe Dibaba de près de deux secondes. Au cours de ce meeting, le Burkinabè Hugues Fabrice Zango s'est également illustré en triple saut, finissant premier avec un bond à 17,82m.