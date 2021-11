LDC : le Bayern Munich gagne à Kiev et continue son sans-faute

Bien que déjà qualifié depuis plusieurs semaines, le Bayern Munich n'a pas décidé de se relâcher. Hier soir, sur la pelouse du Dynamo Kiev, et ce malgré une bonne couche de neige, les Bavarois ont enregistré leur cinquième victoire en autant de rencontres.

Le but acrobatique de Robert Lewandowski

Un succès 2-1 obtenu notamment grâce à un très beau retourné de Robert Lewandowski. C'est son neuvième but depuis le début de la saison en Europe. Le Polonais, qui brigue le premier Ballon d'Or de sa carrière, reste plus que jamais en tête du classement des buteurs.

Le FC Barcelone attend toujours sa qualification

Dans l'autre match de ce groupe E, le FC Barcelone et Benfica n'ont pas réussi à se départager. Après ce 0-0, les Catalans, deuxièmes de la poule avec sept points, ne sont toujours pas assurés de disputer le prochain tour. Ils devront donc s'imposer lors de la dernière journée face au Bayern Munich pour passer.

Une tâche à la hauteur de ses hommes, selon Xavi.

Xavi, au Camp Nou

"Après la rencontre de ce soir, je pense que nous pouvons nous rendre à Munich et nous dire que nous pouvons gagner là-bas. Pourquoi pas, après tout ? Cela ne tient qu'à nous. En plus de ça, si le Bayern a toujours ses problèmes en raison de la situation sanitaire, c'est bon pour nous. Mais nous devons avant tout penser à nous et jouer pour gagner", a déclaré le nouvel entraîneur du FC Barcelone.

Wolfsburg chute à Séville mais peut toujours y croire

Dans la poule G, Wolfsburg s'est incliné 2-0 sur la pelouse du FC Séville. Une défaite logique puisque les Andalous ont largement dominé les débats durant la rencontre. Actuellement dernier du groupe, les Loups ont tout de même encore une chance de valider leur ticket pour le prochain tour puisque cette poule est très serrée.

Lille, vainqueur de Salzbourg 1-0, est actuellement leader du groupe avec huit unités. Trois points séparent donc seulement le premier du quatrième. Tous les clubs peuvent donc encore se qualifier.

Malgré cette défaite sans appel face à Séville, l'entraîneur Florian Kohfeldt reste optimiste.

"Nous n'avons pas réussi à tenir le rythme au cours des 90 minutes. Nous n'avons eu qu'une seule occasion à nous mettre sous la dent. Mais ce qui est positif, c'est que si nous battons Lille à domicile lors de la prochaine journée, nous serons en Europe au printemps prochain", a rappelé le technicien allemand.

Le carton de Chelsea, United se qualifie

Dans les autres groupes qui jouaient hier soir, Chelsea a signé le carton de la soirée en battant la Juventus 4-0. Les Blues, tenants du titre, sont donc en tête du groupe H devant les Turinois à la différence de buts. Dans l'autre match de cette poule, le Zenit a pris une option sur la qualification en Ligue Europa en faisant match nul sur la pelouse de Malmö 1-1.

Enfin, dans la poule F, Manchester United est officiellement qualifié suite à sa victoire sur Villareal 2-0 grâce à des buts signés Cristiano Ronaldo et Jadon Sancho. Malgré leur défaite, les Espagnols restent en ballotage favorable pour obtenir la deuxième place puisque dans l'autre rencontre, l'Atalanta Bergame et les Young Boys de Berne se sont neutralisés 3-3.

Dortmund : victoire obligatoire

Marco Rose avant la rencontre face à Lisbonne

Ce soir, suite de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Après ses deux défaites face à l'Ajax Amsterdam, le Borussia Dortmund n'a pas le droit à l'erreur ce soir face à son principal concurrent pour la deuxième place du groupe : le Sporting Lisbonne. A l'aller, le BVB s'était imposé de justesse 1-0.

Dortmund qui devra composer sans sa star Erling Haaland, toujours blessée, mais également sans Thorgan Hazard ou encore Mats Hummels. Malgré ces absences de taille, Marco Rose sait que son équipe doit jouer le tout pour le tout. Un match nul n'est pas "envisageable", selon l'entraîneur allemand.

Leipzig vers la Ligue Europa ?

Dans le groupe A, le RB Leipzig est certes déjà éliminé de la course aux huitièmes de finale, mais peut toujours espérer obtenir la troisième place, synonyme de reversement en Ligue Europa.

Pour cela, les hommes de Jesse Marsch doivent impérativement s'imposer sur la pelouse du FC Bruges. Le technicien américain qui sera absent, tout comme le gardien Peter Gulacsi, pour cause de test positif au Coronavirus.

Pour Emil Forsberg, obtenir un billet pour la Ligue Europa est en tout cas un réel objectif et non juste un lot de consolation. "Je suis motivé à l'idée de disputer cette rencontre. Nous voulons gagner pour aller en Ligue Europa, car il y a la possibilité de gagner un titre. Et je suis sûr que n'importe quel joueur répondrait la même chose", a assuré l'international suédois.