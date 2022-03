LDC : Benzema et le Real Madrid renversent le PSG

Les choses avaient pourtant bien commencé pour le PSG, qui avait réussi à prendre l'avantage à la 39ème minute de jeu grâce à l'inévitable Kylian Mbappé, à la suite d'une contre-attaque rondement menée.

Benzema sonne la révolte

Mais voilà, il était écrit qu'hier soir, au Santiago Bernabeu, le Real Madrid allait finir par se réveiller. Et la révolte a été sonnée par Karim Benzema, qui a non seulement inscrit le but de l'égalisation, mais qui surtout est parvenu à marquer deux fois en l'espace de onze secondes seulement, le Paris Saint-Germain ayant perdu le ballon sur l'engagement suite au but du 2-1.

Comme lors du match aller, Kylian Mbappé a marqué. Mais cette fois-ci, cela n'a pas suffi.

Grâce au triplé de Benzema, le Real Madrid s'impose 3-1. Pour l'entraîneur Carlo Ancelotti, le travail de ses joueurs, mais aussi celui des supporters présents au stade ont payé :

"Comment expliquer cette qualification ? C'est simple : nous avons beaucoup souffert, mais nous y sommes parvenus. En première mi-temps, c'était difficile de récupérer le ballon. Par la suite, nous avons réussi à presser le PSG, et grâce au pressing de Karim Benzema, nous avons réussi à égaliser", a déclaré le technicien italien en conférence de presse. "A partir de là, la magie du stade a fait son effet. Ce n'est pas compliqué : cela nous a donné de l'énergie et a détruit notre adversaire. Parce que si l'on regarde bien, sur la dernière demi-heure, il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain."

Une faute de Benzema sur Donnarumma ?

Le Real Madrid se qualifie donc pour les quarts de finale ; quant au PSG, la désillusion est grande, d'autant plus que c'est la quatrième fois en dix ans que les Parisiens échouent à passer les huitièmes de finale.

Une contre-performance difficile à digérer, notamment en raison du premier but concédé : en effet, le gardien Gianluigi Donnarumma a perdu le ballon devant Karim Benzema. Selon Mauricio Pochettino, l'arbitre aurait dû siffler faute en faveur du gardien italien :

"Il y a un sentiment d'injustice. Benzema a clairement fait faute sur Donnarumma. A partir de là, tout a changé", a estimé l'entraîneur du PSG après la rencontre. "Nous n'avons pas bien joué après avoir concédé ce but. Les émotions étaient du côté du Real Madrid. Sur les trois quarts de la double confrontation, nous étions la meilleure équipe. Mais voilà, au final, nous quittons la compétition sur un gros coup derrière la tête."

Dénouement la semaine prochaine

De son côté, Manchester City n'a pas forcé face au Sporting : score final 0-0. Les hommes de Pep Guardiola se qualifient pour les quarts de finale de la Ligue des champions grâce à leur succès 5-0 lors du match aller.

Suite et fin des huitièmes de finale retour la semaine prochaine, avec Ajax-Benfica et Manchester United-Atletico Madrid mardi ; mercredi, la Juventus recevra Villarreal, tandis que Lille accueillera Chelsea, tenant du titre.