Le Covid-19 se propage aussi en Afrique

Le Libéria et le Bénin se sont ajoutés ce lundi (16.03), à la liste des pays touchés en Afrique par le Covid-19.

Au Bénin, le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin a confirmé le premier cas du coronavirus dans pays. Selon lui, "les personnes ayant été en contact avec le patient sont en cours d'identification au Bénin et feront l'objet d'un suivi rigoureux".

Au Libéria, le patient testé positif est le chef de l'Agence de protection de l'environnement. Celui-ci est récemment rentré à Monrovia en provenance de Suisse. Pour éviter toute propagation du virus, le président George Weah a déclaré que désormais tous les voyages en provenance de pays ayant enregistré plus de 200 cas de coronavirus seraient interdits de voyager vers le Liberia.

En Côte d'Ivoire où trois nouveaux cas ont été déclarés portant à quatre le nombre de personnes testées positives au coronavirus, le Festival des musiques urbaines (Femua) prévu à la mi-avril, à Abidjan par le célèbre groupe ivoirien Magic System, a été reporté sine die.

De nouvelles mesures drastiques ont été prises par le Maroc. Pour contenir la propagation du nouveau coronavirus, Rabat a décidé que tous les cafés, les restaurants mais aussi des mosquées seront fermées jusqu'à nouvel ordre.

Des experts africains se mobilisent

Pour faire face au virus coronavirus, les pays d'Afrique peuvent s'appuyer sur l'expérience acquise au cours des précédentes épidémies d'Ebola en République démocratique du Congo et en Afrique de l'Ouest.

Ainsi, les représentants de laboratoires de quinze pays du continent travaillent étroitement avec l'Institut pasteur de Dakar pour améliorer le test rapide sur le Covid 19.

Actuellement, la durée d'un test au coronavirus en Guinée par exemple est de 10 h, nous a confié le Dr. Sakoba Keita, reponsable de la riposte. Ce qui fait dire à de plus en plus d'observateurs qu'il y aurait plus de cas de coronavirus en Afrique que le nombre officiel déclaré.

