La cocaïne du pauvre fait des ravages en Afrique de l'Ouest

Le tramadol est connu pour être la cocaïne du pauvre. Reportage au Liberia et en Côte d'Ivoire pour rencontrer un dealer, un consommateur et un médecin et tenter de comprendre pourquoi les jeunes sont attirés par cet antalgique et en deviennent dépendants.