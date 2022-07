Basket : Joel Embiid a obtenu la nationalité française

Selon un décret du 4 juillet dernier publié dans le Journal officiel, Joel Embiid, né le 16 mars 1994 fait partie des personnes qui ont été naturalisés Françaises, "réintégrés dans la nationalité française et saisis par l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par leurs parents".

Un enthousiasme non partagé

Le pivot de 28 ans, qui a terminé meilleur marqueur de la dernière saison régulière de NBA avec une moyenne de 30,6 points par match, avait déjà approché la Fédération française de basket-ball dès 2016. Mais cela n'avait pas suscité l'enthousiasme générale parmi les joueurs français, vice-champions olympiques l'été dernier à Tokyo.

Fin juin, le manager général des Bleus Boris Diaw, lui-même ancien joueur NBA, avait indiqué qu'une naturalisation d'Embiid ne lui garantirait pas pour autant un accès direct à l'équipe de France.

"Le jour où ce sera obtenu, ce sera un autre sujet de faire une sélection et de prendre les joueurs qui ont les capacités de porter cette équipe de France en restant dans l'état d'esprit du groupe", avait déclaré Diaw.

Triste nouvelle pour le continent africain

Du côté du Cameroun, la nouvelle n'a pas été très bien accueillie non plus. "Avec tout ce qu'on voit en ce moment avec le basket africain, on ne doit pas perdre nos pépites. Elles doivent rester sur le continent, le faire briller", a déclaré Sacha Giffa, le sélectionneur du Cameroun, dans les colonnes du journal français L'Equipe. "Si tous les talents font ça, c'est triste pour le continent africain."

A voir si Embiid jouera les prochains Jeux Olympiques, prévus à Paris en 2024, sous le maillot bleu.

Les Marocaines en demies de leur CAN

A Rabat, les Lionnes de l'Atlas ont battu le Botswana 2-1. Autre nation qualifiée : la Zambie, qui a battu le Sénégal aux tirs au but. Le score était de 1-1 après 120 minutes de jeu.

Outre la qualification pour le dernier carré, le Maroc et la Zambie assurent leur place pour la prochaine Coupe du monde de football féminin, qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023.

Suite des quarts de finale aujourd'hui, avec le choc entre le Nigeria et le Cameroun. Une finale avant l'heure, un remake des finales de 2014 et 2016, d'ailleurs. Si les Super Falcons sont favorites, les Camerounaises ne font que monter en puissance dans ce tournoi. Une rencontre passionnante qui aura lieu au Stade Mohammed V de Casablanca et qui débutera à 17h en temps universel. Enfin, la Tunisie défie l'Afrique du Sud à Rabat, à partir de 19h TU.