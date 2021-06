La rivalité entre la France et la Russie se joue aussi en Afrique

La France a décidé de geler son aide budgétaire à la Centrafrique et de suspendre sa coopération militaire avec Bangui. Cette mesure est une réponse aux liens supposés du pouvoir centrafricain avec une campagne antifrançaise initiée par les Russes, d'après Paris. Cette décision illustre une fois de plus la rivalité croissante de la France et de la Russie en Afrique.

La Russie se présente comme une alternative aux politiques "néocoloniales" de Paris. Et certains y adhèrent, comme ces Maliens

Le point sur les manifestations et les raisons de cette rivalité avec Louis Magloire Keumayou, journaliste et président du Club de l'information africaine.

"Il est clair qu'il y a une guerre, une guerre de communication entre la Russie et la France sur le continent. Est-ce que le fait de reconstituer la guerre froide et à diviser les pays, à leur apporter un mieux être par rapport à leurs études? Je n'en suis pas certain", dit Louis Magloire Keumayou, président du Club de l'information africaine. Il est aussi l'auteur, avec Jean-Paul Agboh Ahouélété, du livre "Togo - Une démocratie en construction", paru en 2020 chez Michel Lafon.