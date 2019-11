CAN 2021 : Les Comores contraignent l'Egypte au nul

Scènes de liesse hier au stade omnisport de Malouzini, où les Coelacanthes sont parvenus à faire match nul face aux Pharaons, score final 0-0. Un match qui aurait pu tourner en faveur des locaux s'ils s'étaient montrés un peu plus réalistes face aux septuples champions d'Afrique. Quoi qu'il en soit, les Comores sont en tête de leur groupe G, avec quatre points, soit deux longueurs d'avance sur le Kenya, tenu en échec par le Togo. C'est Hakim Ouro-Sama qui a répondu à Johanna Omolo.

Un coup de génie signé Belaïli

Dans le groupe C, le Ghana s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Sao Tomé-et-Principe. L'unique but de la rencontre a été inscrit sur pénalty par Jordan Ayew. Deuxième succès en deux matchs pour les Black Stars, qui ont trois points d'avance sur l'Afrique du Sud.

De son côté, la RDC a été tenue en échec par la Gambie. A Bakau, les Léopards ont longtemps cru tenir la victoire grâce à Cédric Bakambu et Jackson Muleka, mais ont été contraints au nul dans les dernières minutes par les Scorpions, score final 2-2. Avec quatre points, la Gambie est en tête du groupe D, en compagnie du Gabon (qui avait battu l'Angola la veille, 2-1). La RDC est troisième avec deux points.

Dans le groupe F, le Mozambique revient à hauteur du Cameroun suite à son nul 2-2 sur la pelouse du Cap vert. Enfin, l'Algérie est allée s'imposer 1-0 au Botswana grâce à un superbe but de Youcef Belaïli, un corner direct.

Retrouvailles entre la Guinée-Equatoriale et la Tunisie

A 13h TU, le Maroc évoluera à Bujumbura face au Burundi, tandis que la Côte d'Ivoire sera au stade de Tigray à Mekelle pour jouer contre l'Ethiopie. A 16h (toujours en temps universel), on aura Mauritanie-République Centrafricaine, Niger-Madagascar et Zambie-Zimbabwe. Enfin ce soir, à partir de 19h TU, la Libye affrontera la Tanzanie tandis que la Guinée-Equatoriale sera opposée à la Tunisie. Une rencontre qui n'est pas sans rappeler le quart de finale de la CAN 2015, que le Nzalang Nacional avait remporté de manière étrange face aux Aigles de Carthage.

Les troisième et quatrième journées de ces qualifications à la CAN 2021 (qui aura lieu au Cameroun) auront lieu du 31 août au 8 septembre 2020.