Plongeon dans la scène heavy metal du Botswana

Au Botswana, les fans de musique heavy metal sont des passionnés. Le style de cowboy de ses membres est souvent mal compris : certains non adeptes de ce courant musical dérivé du rock le comparent parfois au satanisme. Mais les musiciens et les fans disent que la scène a pour but d'encourager la liberté d'expression et l'indépendance.