Athlétisme : Letsile Tebogo historique sur le 100m

Une performance historique. A Budapest, en Hongrie, Letsile Tebogo est arrivé deuxième avec un chronomètre de 9.88, soit cinq centièmes de plus que l'Américain Noah Lyles. Médaille d'argent pour le Botswanais, tout simplement ravi de sa performance :

"Je suis vraiment content d'avoir décroché cette médaille d'argent. C'est du bonus pour mon coach et moi, car le but était avant tout d'aller en finale. Je n'imaginais pas être si proche de tous ces coureurs, je pensais qu'ils allaient être devant moi et que j'allais les suivre. Être au coude à coude avec eux, c'était vraiment génial, et je vais continuer à travailler en m'appuyant sur cette base", a assuré Letsile Tebogo.

Cheptegei intouchable

Parmi les autres médailles africaines lors de ces championnats du monde d'athlétisme, on notera celle en or de Joshua Cheptegei sur 10.000m. Avec un chronomètre de 27min51sec42'', l'athlète ougandais a conservé son titre et a réalisé son meilleur temps de l'année, juste devant le Kenyan Daniel Ebenyo et l'Ethiopien Selemon Barega.

L'Ethiopie à l'honneur chez les dames avec un triplé sur le 10.000m : Gudaf Tsegay s'est imposée devant Letesenbet Gidey et Ejgayehu Taye.