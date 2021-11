La Gambie est un pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, le plus petit pays d'Afrique continentale. Il s'étend de part et d'autre du fleuve Gambie, sur près de 450 km et compte 1,9 millions d'habitants (2015).

La densité de population en Gambie est l'une des plus importantes du continent, avec plus de 177 habitants au km², dont une majorité vivent dans les centres urbains ou péri-urbains (57% en 2015, selon la Banque mondiale). Banjul est la capitale de la République de Gambie, Serekunda et Brikama comptent parmi les plus grandes villes. En 2016, le président Yahya Jammeh a fait de son pays une République islamique.