CAN 2019 : La Tunisie au bout de la nuit

Jamais les Aigles de Carthage n'avaient battu les Black Stars de leur histoire en match officiel. En huit rencontres, le Ghana s'est imposé à sept reprises et concédé un nul. Autant dire que la tâche s'annonçait ardue pour une Tunisie qui, en plus, n'avait rien montré jusqu'à présent dans ce tournoi.

Le Ghana domine, la Tunisie ouvre le score

C'est donc en toute logique le Ghana qui s'est montré le plus dangereux, avec notamment cette tête de Kasim Adams qui a terminé sur le poteau. Dominateurs, les Black Stars ont même cru ouvrir le score à la 42ème minute par André Ayew, mais son but a été refusé pour un hors-jeu de Thomas Partey au début de l'action.

En seconde période, les Aigles de Carthage ont fini par se réveiller. A la 71ème minute, Taha Yassine Khenissi a trouvé la barre transversale, et puis finalement, l'attaquant a fini par ouvrir le score sur un service de Wajdi Kechrida.

Un csc et un remplacement payant

A 1-0, la chose semblait entendue pour la Tunisie, mais dans les arrêts de jeu, Rami Bedoui, tout juste entré en jeu, marque de la tête contre son camp. Prolongations. 30 minutes durant lesquelles il ne se passe pas grand chose. Et puis, à la dernière seconde, le gardien tunisien Mouez Hassen se fair sortir pour les tirs au but, et est remplacé par Farouk ben Moustapha. Le nouvel entrant stoppe le tir de Caleb Ekuban, Ferjani Sassi marque le dernier, la Tunisie s'impose face au Ghana et se rend en quarts de finale.

Entrée décisive de Farouk Ben Moustapha, qui a stoppé un tir au but ghanéen.

Un alléchant Côte d'Ivoire-Algérie

Des quarts de finale dont on connaît toutes les affiches désormais. Ça commence dès demain, avec le Sénégal qui affronte le Bénin au stade du 30 juin au Caire, à partir de 16h TU. Une rencontre qui sera suivie de Nigeria-Afrique du Sud, qui débutera à 19h, toujours en temps universel. La Côte d'Ivoire, qui a disposé du Mali, affrontera l'Algérie jeudi, à partir de 16h, et enfin, la Tunisie jouera contre Madagascar à 19h, toujours en temps universel.

Barty éliminée

En tennis, le tournoi de Wimbledon continue de battre son plein à Londres. Hier, chez les hommes, aucun souci pour Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer qui se sont tous les trois qualifiés pour les 1/4 de finale en trois sets.

Chez les dames, la surprise est venue de l'élimination de la tête de série numéro 1, Ashleigh Barty, battue par l'américaine Alisson Riske en trois sets mais surtout de la défaite de Karolina Pliskova face à sa compatriote Karolína Muchová. La troisième set s'est terminé sur le score fleuve de 13/11. Ça passe en revanche pour Serena Williams et Simona Halep.

Aujourd'hui, place aux quarts de finale du tableau féminin. Les hommes joueront, eux, demain.