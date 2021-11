Bundesliga

Hommage à Amobé Mévégué, journaliste engagé pour l'Afrique

C'était l'une des voix aficaines les plus connues sur les chaînes de radio et de télévision internationale en France. Sa voix et son image ont marqué plus d'un africain sur le continent. Nous lui rendons un hommage dans cette émission avec Mory Touré, journaliste et co-fondateur du projet WAN avec Amebé Mévégué qui a mobilisé des artistes et leaders africains contre la Covid-19.