La Bundesliga entame la nouvelle saison

La saison 2024-2025 a débuté vendredi (23.08.2024) par le match entre Mönchengladbach et le Bayer Leverkusen. Huit matchs sont au programme ce samedi.

Le tenant du titre Bayer Leverskusen s'est déplacé ce vendredi (23.09.2024) à Mönchengladbach en ouverture de la saison. Les hommes de Xabi Alonso se sont sur le fil imposés (3-2). La première journée se poursuit ce samedi avec des affiches alléchantes.

VfB Stuttgart à Fribourg

Le club vice-champion d'Allemagne est attendu ce samedi à 13h30 TU sur la pelouse du Sporting club Fribourg. Une équipe de Fribourg qui va entamer une nouvelle saison sans Christian Streich.

L'entraineur emblématique qui, durant ses 12 ans sur le banc de Fribourg, a fait en sorte que cette équipe de Fribourg soit parmi les plus régulières en Bundesliga.

Cristian Streich a passé le flambeau à Julian Schuster 35 ans. Le natif de Bietigheim-Bissingen, dans le Bade-Wurtemberg, a fait ses débuts de footballeur professionnels à Stuttgart.

Julian Schuster (ancien joueur de Stuttgart) est le nouvel entraineur de Fribourg Image : picture-alliance/dpa

Le nouvel entraineur de Fribourg, Julian Schuster, estime que cette rencontre a quelques particularités :

"C'est mon premier match pour ma nouvelle fonction à Fribourg. En plus contre une équipe de ma région d'origine, contre mon ancienne équipe en plus. C'est un match plus significatif "a-t-il expliqué.

Les matchs au programme

Huit rencontres sont annoncées ce samedi en cette occasion de la première journée. Le RB Leipzig accueille samedi VfL Bochum. Le Bayern Munich est quant à lui attendu dimanche à Wolfsburg. Le Borussia Dortmund défie pour sa part à domicile l'Eintracht Francfort.

Les deux promus, Sankt Pauli et Holstein Kiel, sont aussi attendus ce week-end pour leur début en Bundesliga. Holstein Kiel sera dans le Sud de l'Allemagne pour faire face samedi au TSG Hoffenheim. Sankt Pauli jouera pour sa part dimanche contre Heidenheim.