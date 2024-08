Le Real Madrid remporte une 6e Supercoupe

Après une première période nulle 0-0, le Real Madrid, champion d'Europe en titre, a pu faire la différence à la seconde mi-temps. D'abord par Fede Valverde bien servi par son coéquipier Vinicius Jr: l'international uruguayen a signé le premier but à la 59e minute.

Puis, Kylian Mbappé a fait le break dix minutes plus tard. L'attaquant français qui a rejoint le Real Madrid cet été a ainsi marqué pour son premier match sous le maillot merengue.

Carlo Ancelotti (Real Madrid) est le seul coach à avoir remporté 5 fois la Supercoupe (4 fois avec le Real Madrid, et 1 fois avec Milan AC) Image : Tomasz Jastrzebowski/Foto Olimpik/Sipa USA/picture alliance

Les Italiens d'Atalanta, avaient bien pressé à l'entame du match, mais ils ont fini par s'incliner deux buts à zéro. Mais le coach du Real Madrid, Carlo Ancelotti, estime que l'Atalanta est un adversaire coriace :

"Jouer contre Atalanta, c'est comme aller se faire soigner chez un dentiste parce qu'ils sont très, très durs dans les duels. Ils pressent vraiment haut et avec beaucoup d'intensité. Mais quand ils ont un peu baissé, nous avons eu quelques espaces libres pour faire la différence au score" , a-t-il expliqué.

Avec désormais six victoires en Supercoupe, le Real devient le club le plus titré de cette compétition qui met aux prises le vainqueur de la Ligue des champions au lauréat de l'Europa League. Barcelone et l'AC Milan en ont gagné cinq, Liverpool quatre et le Bayern Munich à deux reprises.

Le Real Madrid s'est imposé contre Atalanta en Supercoupe 2-0. Image : Newspix/IMAGO

L'Atalanta Bergame très solide

Pour atteindre cette Supercoupe, Atalanta Bergame avait successivement éliminé de grandes équipes européennes, comme le Bayer Leverkusen en finale de Ligue Europa.

Son entraineur Gian Piero Gasperini estime d'ailleurs que son équipe n'a pas démérité :

"Le mérite en revient à tous les joueurs. Aucun doute là-dessus. Bien sûr, il y a des raisons pour nous de nous améliorer et de grandir en tant qu’équipe. Il y a toujours des raisons à cela. Même le Real Madrid s'est amélioré avec Mbappé. Il n’y a pas de limites lorsqu’il s’agit de possibilités d’amélioration." a-t-il fait savoir après le match.

Atalanta a terminé en 4e place la saison dernière dans le championnat italien, ce qui lui permettra de concourir en Ligue des Champions cette saison 2024/2025.