Bundesliga : le Bayern domine Holstein Kiel

Holstein Kiel découvre cette saison la Bundesliga la l'élite du championnat allemand de football. Et ce samedi le club du Nord de l'Allemagne était opposé au Bayern Munich l'une des neuf rencontres de la journée.

Le Rekordmeister a rapidement trouvé le chemin des filets. A la 15e seconde, Jamal Musiala, lancé par Harry Kane, a ouvert le score. Sept (7) minutes plus tard Harry Kane, déjà passeur décisif, a fait le break. Et dans la foulée, le défenseur de Holstein Kiel Romberg n'inscrit contre son camp pour permettre au Bayern de creuser l'écart (3-0, 13e).

Holstein Kiel s'effondre

Les Bavarois ont intensifié les assauts avec un pressing haut sur le terrain. Etouffé et dépourvu de solution, Holstein Kiel a fini par céder et a encaissé trois nouveaux buts d'affilé. Score final 6 buts à 1 dont un triplé de l'attaquant anglais du Bayern Munich Harry Kane.

L'entraîneur de Holstein Kiel Marcel Rapp estime que son équipe a fait preuve de manque de concentration pendant le match :

Holstein Kiel (en maillot bleu) a encaissé six buts face au Bayern Munich Image : Gregor Fischer/dpa/picture alliance

"Nous avons commis beaucoup d'erreurs au début du match. Nous ne pouvions pas du tout relancer le jeu, très peu d'actions en attaque. Avec le jeu du pressing que le Bayern nous a imposé, c'est vraiment pénible de défendre",a-t-il déclaré.

Un match à sens unique

Le Bayern Munich a largement dominé son sujet dans tous les secteurs du jeu. Non seuelement les joueurs de Vincent Kompany ont en moins d'une minute fait trembler les filets adverses.

ils ont aussi inscrit beaucoup de buts lors de la première période.Une situation qui a permis à l'entraineur Vincent Kompany de tourner son effectif :

"Quand on commence positivement le match et qu'à la mi-temps on mène 4-0. Et puis tout s'est bien déroulé ce qui nous a permis de procéder au remplacement des joueurs" a expliqué le technicien belge ancien joueur de Hambourg.

Le Bayer Leverkusen se relance

Battu fin août dernier par Leipzig, le Bayer Leverkusen s'est largement imposé à Hoffenheim 4-1. L'attaquant nigérian Victor Boniface s'est particulièrement distingué par un doublé et une passe décisive.

Victor Boniface (Leverkusen) s'est illustré à Hoffenheim par un doublé et a effectué aussi une passe décisive Image : Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

Une victoire qui redonne l'espoir au club rhénan champion d'Allemagne en titre. C'est ce qu'a dit le technicien espagnol Xabi Alonso, l'entraîneur du Bayer Leverkusen :

"Nous avons montré que nous avions cette mentalité compétitive pour bien jouer, et arracher une victoire sur cette pelouse de Hoffenheim. Une bonne performance dans l'ensemble c'est ce dont nous avions besoin. Nous devons garder le même état d'esprit", a souligné le coach Xabi Alonso.

Le RB Leipzig cale à domicile

Après deux victoires de suite, dont celle mettant fin à la série d'invincibilité de Leverkusen, le club saxon a buté ce samedi face à l'Union Berlin (0-0). Le RB Leipzig compte sept (7) points en championnat au terme de la troisième journée derrière le Bayern Munich (9 points) et le Borussia Dortmund (7 points).

Lois Openda (Leipzig) après le match nul contre Union Berlin (0-0) Image : Karina Hessland/IMAGO

Le Borussia Dortmund qui en ouverture de la journée a battu vendredi Heidenheim (4-2). Heidenheim, la surprise lors de deux premières journées occupe actuellement la quatrième (4e) place au classement provisoire.

L'Eintracht Francfort est allé s'imposer sur la pelouse de Wolfsburg samedi 2-1. L'attaquant égyptien Omar Marmouch s'est illustré avec un doublé permettant à Francfort d'occuper la 6e place avec 6 points. En également avec le Bayer Leverkusen et Fribourg (6 points).

Francfort s'est de son côté imposé sur la pelouse de Wolfsburg (2-1). L'attaquant égyptien Omar Marmouch s'est particulièrement distingué danas cette rencontre ggrâce à son doublé.

L'attaquant allemand Deniz Undav a permis à Stuttgart d'arracher les trois précieux points. Le VfB Stuttgart, vice-champion d'Allemagne est provisoirement à la 10e place avec 4 points au compteur.