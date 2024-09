Leverkusen frappe fort contre Feyenoord

Cinq minutes ont suffi, le temps pour Florian Wirtz d'ajuster sa frappe à l'entrée de la surface pour lancer la machine allemande (0-1, 5e). Les joueurs de Xabi Alonso ont ensuite enchainé.

D'abord Alexandro Grimaldo (0-1, 30e), et puis doublé de Florian Wirtz (0-3, 36e), et enfin un but contre son camp du défenseur néerlandais Wellenreuther concédé suite à une tête du Burkinabè Edmond Tapsoba (0-4, 45e).

Bref, le match était dejà plié à la pause ce qui a permis à Xabi Alonso de faire tourner son effectif afin de gérer tranquillement la deuxième partie. Pour l'entraineur basque, ses joueurs ont fait preuve d'une maitrise collective :

“Nous avons de bons joueurs qui comprennent le jeu, qui sont flexibles et qui peuvent jouer avec contrôle. Cela nous permet de jouer avec de transitions fortes et rapides", a-t-il expliqué.

Leipzig s'est incliné à Madrid

Le RB Leipzig a pourtant ouvert la marque très vite, Sesko étant à la conclusion d'une frappe d'Openda repoussée par le gardien d'Atlético Jan Oblak à la 4e minute.

Les Madrilènes sont revenus au score grâce à Antoine Griezmann (28e) puis sont passés devant à la dernière minute, à la suite du but de José Maria Gimenez (90e).

Marco Rose, le coach de Leipzig lors de la Coupe d'Allemagne contre Fribourg Image : Thomas Kienzle/AFP/Getty Images

L'entraineur du club saxon Marco Rose estime que son équipe n'a pas été à la hauteur de la rencontre en deuxième période :

"Après notre premier but en début de match, après une très bonne première période, nous avons commis une ou deux petites erreurs. Ils ont peut-être perdu un peu confiance dans leur propre jeu. Et puis, un adversaire expérimenté comme celui que nous avions aujourd'hui est revenu dans le match en ayant tout le stade derrière eux."

Le FC Barcelone s'est incliné face à Monaco 2-1, Atalanta et Arsenal se sont neutralisés 0-0, Brest a battu Sturm Graz 2-1 et Benfica a dominé Crvena Zvezda 2-1.