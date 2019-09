Bundesliga J5 : Leipzig et le Bayern s'imposent, Dortmund accroché

Le RB Leipzig, actuel leader, s'est imposé pour la première fois de sa jeune histoire à Brême, sur la pelouse du Werder. Timo Werner n'a pas marqué cette fois-ci, mais d'autres joueurs se sont illustrés, à l'image du capitaine Willi Orban ou encore Marcel Sabitzer. Victoire 3-0 des hommes de Julian Nagelsmann, qui comptent désormais 13 points, soit deux longueurs d'avance sur leur premier poursuivant, le Bayern Munich.

Le Bayern sans difficulté

Des Bavarois qui se sont fait particulièrement plaisir à domicile. Opposé au FC Cologne, le champion d'Allemagne en titre n'a pas fait dans le détail dans cette rencontre que vous avez pu suivre sur les ondes de la DW : deux buts de Robert Lewandowski, un de Philippe Coutinho et un autre d'Ivan Perisic pour un succès 4-0. De quoi parfaitement célébrer l'ouverture de la 186ème édition de l'Oktoberfest.

Face au FC Cologne, Robert Lewandowski a inscrit ses 8ème et 9ème buts de la saison

Francfort contraint Dortmund au nul

De son côté, le Borussia Dortmund a été freiné à Francfort. Les choses avaient bien commencé pour le Borussia face à l'Eintracht, avec cette ouverture du score signée Axel Witsel dès la 11ème minute de jeu; seulement, André Silva a remis les pendules à l'heure juste avant la mi-temps (43ème). En seconde période, Dortmund a été récompensé de sa domination grâce à un but signé Jadon Sancho (66ème), mais en fin de rencontre, l'Eintracht a poussé, le Borussia a reculé, et Thomas Delaney a fini par marquer contre son camp (88ème). Score final 2-2. Un résultat plus que décevant pour Marco Reus, le capitaine de Dortmund :

"Nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Quand tu encaisses un but en toute fin de match, qu'est-ce que tu veux dire? Après le 1-0, nous avons arrêté de jouer. Nous aurions dû continuer à nous battre après le 2-1. Nous avons perdu deux points, tout simplement."

Au bout de l'effort, Francfort est parvenu à égaliser face au Borussia Dortmund

Gladbach et Schalke bien en place

Le Borussia Dortmund est donc troisième avec 10 points, tout comme quatre autres équipes, notamment le SC Fribourg, la surprise de ce début de saison, qui a concédé le nul à domicile face au FC Augsburg (1-1). Il y a également le Bayer Leverkusen, qui s'est imposé 3-1 face à l'Union Berlin. Sans oublier le Borussia Mönchengladbach, bien sûr (!), qui a battu le Fortuna Düsseldorf 2-1 grâce à un doublé de Marcus Thuram (le fils de Lilian Thuram, ancien international français) et qui avait à coeur de se racheter auprès de son public après la déconvenue en Ligue Europa face au Wolfsberger AC (défaite 4-0, la plus grosse défaite de l'histoire du club en Coupe d'Europe).

La joie des joueurs de Gladbach suite au doublé de Marcus Thuram

Enfin, le FC Schalke 04 compte également 10 points. Les Knappen qui se sont imposés 2-1 à la dernière minute face à Mayence grâce à un superbe but d'Amine Harit. Un but un peu chanceux selon l'intéressé mais qui prouve bien que tout va pour le mieux pour l'international marocain :

"Je prends du plaisir. Je me sens bien. C'est important pour un joueur d'avoir l'esprit libre. L'année dernière ce n'était pas le cas. Mais maintenant je me sens libéré et j'espère que ca va continuer."

Amine Harit fait évidemment allusion à l'accident de voiture dans lequel il a été impliqué la saison dernière lors de vacances à Marrakech. Un événement qui l'a beaucoup marqué mais dont il semble se remettre, petit à petit.

Par ailleurs, le Hertha Berlin a enregistré sa première victoire de la saison : 2-1 contre le promu Paderborn. La cinquième journée de Bundesliga s'achève ce soir, avec Wolfsburg qui reçoit Hoffenheim.

Le Togo écrase le Nigeria, la Côte d'Ivoire battue au Niger

Du foot, il y en avait aussi en Afrique, avec la suite des qualifications au ChAN 2020. Ce week-end, on jouait les matchs aller du dernier tour de qualifications. Dans la zone Nord, l'Algérie et le Maroc se sont séparés sur le score de 0-0, tandis que la Tunisie a pris une petite option sur la Libye (victoire 1-0). Dans la zone Ouest A, pas de buts entre la Mauritanie et le Mali, tandis que le Sénégal s'est imposé 1-0 contre la Guinée.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que dans la zone Ouest B, il y a eu de belles surprises ! Les Etalons du Burkina Faso se sont imposés 1-0 au Ghana; à Niamey, le Niger a battu la Côte d'Ivoire 2-0. Et enfin à Lomé, le Togo a écrasé le Nigeria 4-1, grâce notamment à un doublé de Richard Nane. Comme quoi, les Eperviers peuvent se montrer plus dangereux que les Aigles...

Ailleurs, la RD Congo est allé gagner 2-0 en Centrafrique (une rencontre qui comptait, vous l'aurez deviné, pour la zone Centre), tandis que le Congo-Brazzaville a fait match nul 2-2 contre la Guinée-Equatoriale.

Dans la zone Centre-Est, victoire 1-0 du Soudan en Tanzanie, le Rwanda est allé gagner 1-0 également en Ethiopie, tandis que le Burundi s'est lourdement incliné à domicile face à l'Ouganda (défaite 3-0). Enfin, dans la zone Sud, la Zambie est allée s'imposer en Eswatini, le Zimbabwe a dominé le Lesotho 3-1, tandis que Madagascar a battu la Namibie 1-0.

Les matchs retour de ce dernier tour de qualifications auront lieu du 18 au 20 octobre prochains. Le Championnat d'Afrique des Nations, un tournoi qui regroupe uniquement des joueurs locaux qui évoluent dans le championnat de leur pays, se déroulera au Cameroun en janvier 2020.

L'Afrique du Sud subit la loi de la Nouvelle-Zélande

Ce week-end marquait également le début de la neuvième édition de la Coupe du monde de rugby à XV, un Mondial qui se déroule au Japon. Les favoris se sont tous imposés : dans la poule A, le Japon a dominé la Russie (30-10), tandis que l'Irlande n'a laissé aucune chance à l'Ecosse (victoire 27-3). Dans le groupe B, la Nouvelle-Zélande s'est imposée 23-13 face à l'Afrique du Sud, l'Italie a sèchement battu la Namibie 47-22. Victoire 23-21 de la France face à l'Argentine dans la poule C; l'Angleterre, elle, n'a pas fait de détails face à Tonga (35-3). Enfin, dans le groupe D, l'Australie a enregistré un premier succès 39-21 face aux Fidji.

Zverev donne la victoire à l'Europe

À Genève, en Suisse, se disputait la troisième édition de la Laver Cup, un tournoi amical de tennis entre deux équipes : l'une, composée des joueurs "Europe" comme Roger Federer ou Rafael Nadal, l'autre de joueurs du "reste du monde", à l'instar de John Isner et Nick Kygrios. Grâce à la victoire 6-4, 3-6, (10-4) d'Alexander Zverev face à Milos Raonic, l'équipe "Europe" remporte le tournoi 13-11 et s'adjuge le trophée pour la troisième année consécutive.