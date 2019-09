Bundesliga J4 : Leipzig et le Bayern se neutralisent

Tout est allé très vite à la Red Bull Arena, puisque les Bavarois ont ouvert le score dès la 3ème minute de jeu par l'intermédiaire de Robert Lewandowski. Par la suite, le Bayern a poussé, Leipzig a bien contenu son adversaire, avant d'égaliser en fin de première mi-temps par Emil Forsberg sur pénalty. Le RB a mieux joué en seconde période, Manuel Neuer a réalisé des parades de classe mondiale, mais on en restera là. Score final 1-1. Un résultat qui convient à Julian Nagelsmann :

"Nous avons réalisé une très mauvaise première mi-temps. Ce n'est pas la faute de mes joueurs, c'est juste que nous n'avons pas réussi à briser le milieu de terrain du Bayern Munich, donc nous n'avons pu regagner le ballon ou encore l'avoir dans les pieds", a concédé le jeune entraîneur du RB Leipzig. "Nous avons effectué quelques changements tactiques en seconde période, ce qui nous a permis d'être la meilleure équipe pendant une grosse demi-heure. La preuve, Manuel Neuer a dû parer trois-quatre de nos occasions. Compte tenu du contexte, c'est un bon résultat face à cette équipe du Bayern Munich."

Septième but en quatre journées pour Robert Lewandowski

Au classement, le RB Leipzig reste leader avec 10 points; quant au Bayern, le champion en titre est pour le moment quatrième avec huit unités.

Dortmund en profite

Face au Bayer Leverkusen (un adversaire toujours compliqué à jouer), les hommes de Lucien Favre ont trouvé la faille à la 29ème minute, grâce à l'inévitable Paco Alcacer. En seconde mi-temps, Marco Reus a doublé la mise (50ème), avant de s'offrir un doublé dans les arrêts de jeu. Auparavant, Raphaël Guerreiro avait scellé le sort de la rencontre (83ème). Victoire 4-0 du Borussia Dortmund, qui se remet bien de sa défaite 3-1 il y a deux semaines sur la pelouse de l'Union Berlin. Une prestation qui a plu à l'entraîneur Lucien Favre :

"Nous avons montré que nous voulions réaliser une grosse performance. Et c'est le plus important. Quand tu es prêt à tout pour faire un bon match, mais vraiment prêt, les conséquences sont souvent positives. Pas toujours, mais c'est souvent le cas."

Paco Alcacer, Jadon Sancho, Marco Reus : le trio offensif de Dortmund a fait mal au Bayer.

Fribourg et Schalke frappent un grand coup

Dans les autres rencontres, on notera la bonne forme de Fribourg. Le modeste club de la Forêt Noire qui continue sur sa lancée, avec cette fois-ci une victorie 3-0 sur le terrain du TSG Hoffenheim. Fribourg se trouve actuellement troisième avec neuf unités, soit un point de plus que le Bayern Munich. A noter également le carton 5-1 du FC Schalke 04 sur la pelouse du SC Paderborn. Salif Sané a inscrit un but, tandis qu'Amine Harit a marqué un doublé.

Joli succès du FC Schalke 04 à Paderborn (5-1).

But litigieux à Düsseldorf ?

Le FC Schalke 04 qui est pour l'instant 6ème avec 7 points, à une longueur du VfL Wolfsburg, qui a fait match nul 1-1 vendredi soir face au Fortuna Düsseldorf, en ouverture de cette 4ème journée de Bundesliga. Le but de Düsseldorf a prêté à confusion, car juste avant la volée victorieuse de Niko Gießelmann, le ballon semblait être sorti en touche sur le centre de Matthias Zimmermann. Sur les images, cela semblait être le cas, sauf qu'à l'issue de la rencontre, l'arbitre Manuel Gräfe a justifié sa décision d'accorder le but au Fortuna Düsseldorf :

"Il y a des images qui ont montré que le ballon était sorti, d'autres qui ont montré que le ballon était sur la ligne. C'était un véritable dilemme, et nous avons fait le choix de maintenir notre décision, à savoir accorder le but. Le juge de touche a vu le ballon sur la ligne, tandis qu'à Cologne, l'assistance vidéo ne nous a pas fait signe, parce que les différentes images montrent le ballon dehors ou sur le terrain."

Ailleurs, le Borussia Mönchengladbach a remporté le derby du Rhin en s'imposant 1-0 à Cologne - un but signé Alassane Pléa -, Augsburg a battu Francfort 2-1, Mayence s'est imposé sur le même score face au Hertha Berlin. Enfin, le Werder Brême s'est imposé 2-1 dans les toutes dernières minutes sur la pelouse de l'Union Berlin.

27 buts ont été inscrits au cours de cette 4ème journée de Bundesliga. Prochain rendez-vous : ce weekend, avec notamment Bayern Munich contre Cologne (à suivre samedi prochain dès 13h25 TU sur les ondes de la DW), Werder-Leipzig ou encore Francfort-Dortmund.

Génération Foot assure

Du football, il y en avait également sur le continent africain, avec les matchs aller des compétitions continentales. En ligue des Champions, Génération Foot a réalisé une grosse performance en battant le Zamalek. Grâce à un doublé de Mame Gueye, le club sénégalais a battu le géant cairote 2-1. De son côté, l'ASC Kara, champion du Togo, a tenu en échec l'AS Vita Club (score final 0-0), tandis que les Tchadiens d'Elect-Sport ont réussi à faire match nul contre l'Espérance Sportive de Tunis, tenant du titre. Ailleurs, la JS Kabylie s'est imposée 2-0 contre le Horoya, l'Asante Kotoko a surpris l'Etoile du Sahel (victoire 2-0), tandis que le TP Mazembe a été tenu en échec à Madagascar par Fosa Juniors.

Le Djoliba s'impose au Togo

En Coupe de la Confédération cette fois, l'AS Pélican ont battu Enugu Rangers 2-1. Une bonne performance du club gabonais, qui aura du mal au retour au Nigéria. De son côté, le Djoliba s'est imposé 2-1 au Togo face au Maranatha FC. En revanche, pas de vainqueur à Conakry entre le Santoba FC et le FC San Pédro (0-0), ni à Cotonou, entre l'Adjobi FC et les Burkinabés de Salitas (0-0 également).

Les matchs retour de ce premier tour dans les deux compétitions continentales auront lieu le weekend du 27 septembre prochain. Les vainqueurs seront qualifiées pour la phase de poules, qui comptera quatre groupes de quatre.

L'Espagne sur le toit du monde

Ce weekend en Chine avaient lieu les derniers matchs des championnats du monde de basketball. Grâce à sa victoire 67-59 sur l'Australie, la France termine sur le podium. La finale, elle, a été remportée 95-75 par l'Espagne face à l'Argentine. C'est la deuxième fois que l'Espagne gagne la Coupe du monde, après celle de 2006. Deux joueurs étaient déjà présents à l'époque : Rudy Fernandez et Marc Gasol. Gasol qui a eu une année complète, puisqu'il a également remporté le titre NBA avec Toronto en juin dernier.