L'Allemagne a un nouveau chancelier et un nouveau gouvernement

Première étape ce matin d'une passation de pouvoir très solennelle : le vote des députés au Bundestag. Avec 395 voix pour sur 736 députés, Olaf Scholz est élu à la majorité absolue.

Après quelques photos et selfies exceptionnellement autorisés par la Présidente du Bundestag, de longs applaudissements adressés à Angela Merkel, le nouveau chancelier et son cabinet se rendent au château de Bellevue, la résidence du Président fédéral.

Olaf Scholz reçoit des mains du président Frank-Walter Steinmeier son acte de nomination

Des tâches titanesques

Frank-Walter Steinmeier rappelle l'ampleur de la tâche qui attend Olaf Scholz et son équipe ministérielle :

"Le monde a le regard posé sur notre pays. Les attentes envers l'Allemagne sont grandes : notre fiabilité en tant que partenaire, notre respect des règles internationales, notre contribution à la démocratie et ses valeurs de liberté, à une Europe unie, pour la paix et notre sécurité commune. Tout cela vous demandera beaucoup d'efforts et de temps."

Après 16 ans passés au pouvoir, Angela Merkel laisse sa place à Olaf Scholz

Derniers mot de l'ex-chancelière

Il est désormais 15 heures. Troisième lieu et dernière étape de la passation de pouvoir :la chancellerie où attend Angela Merkel. Après un échange de bouquets de fleurs, la désormais ex-chancelière s'est adressée à son successeur, lors d'une cérémonie très simple, mesures sanitaires oblige :

"Je suis persuadée que vous allez vous mettre au travail avec une grande motivation. Je vous laisse donc prendre possession de cette maison, travaillez en son sein pour le meilleur de notre pays. C'est le vœu que je vous adresse, je vous souhaite bonne chance."

Nouveau départ

Officiellement chancelier, Olaf Scholz remercie Angela Merkel. Une page se tourne, et l'ère Scholz peut commencer :

"Je suis très redevable du travail accompli à vos côtés, et je me réjouis des nouveaux défis qui m'attendent, de la collaboration avec toutes celles et ceux qui travaillent ici. Nous sommes prêts pour donner un nouveau départ à ce pays et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour y parvenir."

Une journée historique pour l'Allemagne qui s'achève, sans grandes festivités : en pleine crise sanitaire, le nouveau chancelier le sait, il ne profitera d'aucun état de grâce et devra très vite imposer son style.

