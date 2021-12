Hubertus Heil reste en place

Hubertus Heil (49 ans, SPD) reste responsable du portefeuille "Travail et affaires sociales". Il est considéré comme quelqu'un de pragmatique et ayant les pieds sur terre. Il s'est battu par le passé pour une retraite de base et un salaire minimum. Pour la nouvelle législature, il a annoncé qu'il se battrait pour plus de droit au télétravail.