L'Afrique espère une consolidation des liens avec Berlin

Nos radios partenaires en Afrique suivent aussi ces élections allemandes et quelle que soit la couleur du gouvernement qui sera formé, certains pays africains espèrent une consolidation des liens avec l’Allemagne, notamment en matière d’aide au développement et de lutte contre le terrorisme.

La lutte contre le terrorisme : un domaine sur lequel de nombreux habitants du Sahel aimerait voir l’Allemagne s’engager un peu plus. C’est en tous cas le souhait de Ralia Sami, rédactrice en chef de la radio Tamabara, partenaire de la DW à Niamey, au Niger.

Agadez au Niger, une région en proie aux attaques djihadistes

"Les nouvelles autorités allemandes auront des défis de taille. Il s’agira notamment des conflits sociaux, le terrorisme ou le changement climatique. Elles auront à poursuivre la voie tracée par Angela Merkel. Depuis 2015, certaines régions du Niger font face à l’insécurité et nous attendons que l’Allemagne intensifie ses relations dans le domaine sécuritaire notamment ", estime Ralia Sami.

Maintenir le cap

Sous les mandats d’Angela Merkel, le Sahel fut l’une des priorités de l’Allemagne en matière de politique étrangère. Le Niger, un des pays qui bénéficie de l’appui de Berlin, souhaite que le cap soit maintenu.

En août dernier, le président Mohamed Bazoum, qui participait à Berlin à la conférence Compact with Africa, avait ainsi incité les autorités allemandes à renforcer les relations entre les deux pays.

La RDC aussi...

C’est aussi le souhait exprimé par de nombreux Congolais comme Byobe Malenga, directeur de la radio Ngoma ya Amani, au Sud-Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo.

"L’Allemagne a beaucoup aidé plusieurs projets de développement surtout dans le Sud Kivu, une région instable. A travers la GIZ, l’Allemagne a aidé à la formation professionnelle de plusieurs jeunes qui sont devenus aujourd’hui des entrepreneurs. L’Allemagne a aussi aidé dans la lutte contre la Covid-19", explique Byobe Malenga.

Le directeur de la radio Ngoma ya Amani dit aussi attendre des nouvelles autorités allemandes plus d’engagement en matière de consolidation de la démocratie congolaise et du respect des droits de l’Homme. Pour lui, le Congo a beaucoup à apprendre de la démocratie allemande.

"Je pense que c’est une grande leçon de démocratie pour nos dirigeants africains qui doivent prendre l’exemple de l’Allemagne et savoir qu’il y a une vie après le pouvoir", ajoute Byobe Malenga.

Berlin hésite toujours

Même si l’Afrique n’est pas une priorité pour Berlin qui investit encore relativement peu sur le continent, la présence accrue de l’Allemagne dans le Sahel rend le pays plus visible et incite les capitales africaines à réclamer plus.

Mais ici comme ailleurs dans le monde, Berlin hésite toujours à convertir son poids économique en influence diplomatique.