Le nouveau gouvernement allemand prêt à entrer en fonction

Deux jours avant la passation de pouvoirs entre Angela Merkel et Olaf Scholz, les derniers postes au sein du futur gouvernement ont été pourvus. Le parti social-démocrate, vainqueur des élections législatives de septembre était le dernier parti de la future coalition tricolore à ne pas encore avoir annoncé le nom de ses ministres. C'est désormais chose faite.

La future équipe sera pour la première fois presque paritaire avec neuf hommes et huit femmes. Celles-ci occuperont des postes-clés comme l'Intérieur ou la Défense, a indiqué le prochain chancelier allemand.

→ Lire aussi : Interview d'Angela Merkel avant de quitter la chancellerie

Un épidémiologiste à la Santé, une femme à l'Intérieur

Karl Lauterbach, futur ministre de la Santé

Alors que l'Allemagne est touchée de plein fouet par la quatrième vague de coronavirus, le nom du futur ministre de la Santé était particulièrement attendu. Sans grande surprise toutefois, c’est Karl Lauterbach, 58 ans, qui a été désigné. Il s’agit de l'un des experts scientifiques les plus écoutés depuis l'apparition de la Covid-19.

Le portefeuille de l'Intérieur va pour la première fois à une femme, Nancy Faeser, qui dirigeait jusqu’ici une branche régionale du SPD. Elle a déjà annoncé vouloir mettre l'accent sur la lutte contre l'extrémisme de droite qui représente selon elle la "plus grande menace actuelle sur la démocratie allemande".

Hubertus Heil reste au poste de Ministre du Travail tandis que Christine Lambrecht qui était jusqu'à présent à la Justice s’en va à la Défense. Ce sera également une femme qui dirigera le nouveau ministère de la Construction et du Logement en la personne de Klara Geywitz. Enfin, Svenja Schulze, ministre de l'Environnement jusqu'à mercredi devient ministre de la Coopération économique et du Développement. Un ministère clef pour la future politique africaine du gouvernement allemand.

Svenja Schulze à la Coopération

Svenja Schulze, ministre de l'Environnement passe à la Coopération

Svenja Schulze, 53 ans, sera la troisième femme à occuper ce poste. Selon Olaf Scholz, elle est la personne "idoine" pour diriger le ministère de la Coopération et du Développement, un ministère central pour l'"ancrage de l'Allemagne dans le monde". Le futur chancelier a décrit sa fonction de la manière suivante : "Nous devons faire en sorte qu'il y ait partout de bonnes

perspectives de développement, nous devons lutter contre la faim et la pauvreté,

Mais nous devons aussi veiller à ce que, par exemple, notre monde soit menacé par le changement climatique et les réfugiés climatiques qui pourraient en résulter".

Pour le reste, les noms sont connus déjà depuis quelques jours. Les Verts dirigeront les ministères des Affaires étrangères (Annalena Baerbock), de l'Économie et de la protection du climat (Robert Habeck), de la Famille (Anne Spiegel), de l'Environnement (Steffi Lemke) et de l'Agriculture (Cem Özdemir). Le parti a par ailleurs validé ce lundi l'accord de coalition gouvernementale.

Les Libéraux récupèrent eux les Finances (Christian Lindner), les Transports (Volker Wissing), la Justice (Marco Buschmann) et l'Education (Bettina Stark-Watzinger).

Un peu plus de deux mois après avoir remporté le scrutin législatif de fin septembre, Olaf Scholz doit être élu mercredi par le Bundestag à la tête d'une coalition inédite formée par les sociaux-démocrates du SPD, les Verts et les Libéraux.

On retiendra aussi que l'équipe dirigeante allemande prendra un coup de jeune, la moyenne d'âge descendant à une cinquantaine d'années. Le membre le plus âgé du gouvernement sera aussi son chef : Olaf Scholz, 63 ans. A noter aussi que sur les 17 ministres, seuls deux ont grandi en Allemagne de l'Est.

C’est lors d’une cérémonie très codifiée, mercredi 8 décembre, que l’actuel ministre des Finances et vice-chancelier sera investi 9ème chancelier de la République fédérale d'Allemagne. Après Willy Brandt, Helmut Schmidt et Gerhard Schröder, Olaf Scholz deviendra le quatrième socialiste à occuper ce poste.