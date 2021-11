Elections allemandes

2021 est une année électorale importante en Allemagne. Le 26 septembre ont lieu des élections fédérales pour renouveler le Bundestag dont la majorité désignera ensuite le prochain chancelier fédéral.

Angela Merkel, la chancelière sortante ne se représentera pas. Après quatre mandats et 16 années au pouvoir, elle entend se retirer alors que son parti, la CDU traverse une période de turbulence. La gestion de la crise sanitaire de Covid-19 et un scandale autour des masques anti-covid, ont déjà coûté un sérieux revers aux conservateurs dans deux Länder de l'ouest de l'Allemagne, la Rhénanie-Palatinat et le Bade-Wurtemberg qui ont renouvelé leur Parlement régional. Alors que le SPD a du mal à capitaliser sur le renouveau après l'ère Merkel, les écologistes peuvent de leur côté être confiants, forts de leurs résultats au niveau régional et de leur capacité à s'allier à droite (CDU-CSU) comme à gauche (SPD). Il faudra également tenir compte de l'AFD, qui malgré les divisions et le recul dans les sondages, entend bien être représenté au parlement à l'automne. Le jeu politique reste donc ouvert pour les prochaines élections législatives en septembre.