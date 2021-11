L'Allemagne se prépare à renforcer ses mesures anti-Covid-19

La présence du variant Omicron du nouveau coronavirus est désormais attestée dans dix pays membres de l'Union européenne. Et le variant continue de se répandre dans le monde.

C'est dans ce contexte que la Cour constitutionnelle a validé ce mardi [30.11.21] la conformité d'une loi, votée en avril 2021, qui donnait davantage de prérogatives au gouvernement fédéral durant la pandémie. Ce verdict de la Cour constitutionnelle va donc avoir des répercussions sur la politique menée par le prochain gouvernement. Les représentants de l'exécutif aux niveaux fédéral et régional en ont discuté.

Obligation vaccinale, fermetures etc.

Le probable futur chancelier Olaf Scholz (SPD) a convenu avec les Länder gouvernés par les Verts ou la CDU de l'introduction d'une obligation vaccinale d'ici fin février.

En Allemagne, des patients ont dû être transférés dans d'autres régions pour avoir un lit en soins intensifs

Olaf Scholz plaide également pour la généralisation de la règle des "2G" dans les magasins, c'est-à-dire que leur accès soit réservé aux personnes vaccinées ou guéries de la Covid-19.

Il souhaite que les Länder disposent des instruments nécessaires à une riposte adaptée aux différentes situations qui se présentent dans les régions. C'est pourquoi la nouvelle loi sanitaire, qui doit entrer en vigueur le 15 décembre, sera amendée et/ou complétée.

Les chefs de régions conservateurs et écologistes sont favorables à la fermeture, dans toute l'Allemagne, des bars et des discothèques. Et à la limitation à un tiers du nombre de spectateurs autorisés lors des grandes manifestations sportives ou culturelles.

Ils demandent toutefois que les limitations nationales n'empêchent pas de prendre d'autres mesures au niveau régional et qu'elles restent valables, y compris après le 15 décembre.

L'Allemagne face à la 4ème vague de Covid-19 Triste bilan Cet homme rend hommage à son épouse enterrée dans un cimetière de Bonn. Elle fait partie des plus de 100.000 personnes décédées en Allemagne en lien avec la Covid-19. Le nombre de décès augmente de nouveau fortement ces dernières semaines. L'institut Robert-Koch (RKI) signale depuis le 21 novembre plus de 200 décès en moyenne sur sept jours, contre 66 le 1er octobre.

L'Allemagne face à la 4ème vague de Covid-19 Dernier avertissement Des cercueils attendent devant le four d'incinération d'un crématorium. Sur le couvercle de l'un d'eux, l'entreprise de pompes funèbres a inscrit "Corona" à la craie - un avertissement pour les employés. Aujourd'hui comme hier, ce sont surtout les personnes âgées non vaccinées qui meurent de la pandémie. Mais le nombre de personnes infectées malgré la vaccination est également en augmentation.

L'Allemagne face à la 4ème vague de Covid-19 Inquiétude pour les plus âgés Une aide-soignante teste un pensionnaire de maison de retraite aux portes de Berlin. Ces dernières semaines, plusieurs foyers de Covid-19 se sont déclarés dans les établissements pour personnes âgées, entraînant la mort de résidents. La vaccination obligatoire des personnels de santé fait débat. Elle existe déjà en Italie, en France et en Grèce et l'Autriche devrait bientôt franchir le pas.

L'Allemagne face à la 4ème vague de Covid-19 ... et pour les plus jeunes Les autotests dans les crèches et les écoles - une routine pour les enfants. Aucun autre groupe de population n'est testé aussi régulièrement et systématiquement au coronavirus. Pourtant, le taux d'incidence des jeunes de 5 à 14 ans est trois fois plus élevé que celui des Allemands. De nombreux parents placent leurs espoirs dans la vaccination des enfants que l'EMA vient d'autoriser.

L'Allemagne face à la 4ème vague de Covid-19 Des unités de soin intensif pleines Un médecin soigne un patient Covid-19 dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital universitaire de Leipzig. Le nombre de personnes hospitalisées avec la Covid-19 est encore inférieur à celui de décembre 2020. Mais le personnel hospitalier tire la sonnette d'alarme. En Saxe, certaines cliniques s'apprêtent à procéder à un triage car elles ne peuvent pas traiter tous les patients.

L'Allemagne face à la 4ème vague de Covid-19 Coopération entre les hôpitaux Des hôpitaux du nord du pays vont devoir accueillir des patients des Länder de l’est atteints du virus et qui ont besoin de soins intensifs. Les hôpitaux de cinq régions ont décidé de se répartir les patients en fonction des besoins et des lits disponibles. L’armée de l’air met deux avions à disposition pour ces transferts de malades.

L'Allemagne face à la 4ème vague de Covid-19 Séjours plus longs en hôpital Ce patient Covid hospitalisé en soins intensifs dans une clinique de Dresde est relié à un respirateur artificiel. Beaucoup de patients sont plus jeunes que lors des vagues précédentes. Leur séjour dure plus longtemps et les lits ne sont pas libres aussi rapidement. Le taux d'hospitalisation est controversé en tant qu'indicateur de l'évolution de la maladie en raison du retard des chiffres livrés.

L'Allemagne face à la 4ème vague de Covid-19 Le virus circule Les voyageurs se bousculent à la gare de Hambourg. Depuis la semaine dernière, la "3G" est en vigueur dans les trains et les bus qui sont accessibles aux seules personnes vaccinées, guéries ou testées. Le contrôle est effectué par les conducteurs et contrôleurs de manière aléatoire. Le port du masque est toujours obligatoire, sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 150 euros.

L'Allemagne face à la 4ème vague de Covid-19 Le retour du télétravail Pour éviter les déplacements inutiles, le télétravail est de retour. L'obligation avait été levée fin juin pour les entreprises mais elle a été rétablie. Face aux chiffres qui augmentent, la priorité est de limiter les contacts. Partout où c'est possible, le travail est donc de nouveau transféré à la maison - assis devant un bureau ou, comme ici, sur le canapé.

L'Allemagne face à la 4ème vague de Covid-19 Pas de marché de Noël en Bavière Les marchés de Noël sont ouverts dans de nombreux endroits en Allemagne, comme ici à Fribourg, avec des règles d'accès strictes et un nombre de visiteurs limité. Mais dans les régions où le taux d'incidence est extrême, comme en Bavière, les marchés de Noël ont tout simplement été annulés. Un confinement a même été décrété dans les communes dont l'incidence sur sept jours est supérieure à 1000.

L'Allemagne face à la 4ème vague de Covid-19 Une piqûre au passage La vaccination stagne en Allemagne, raison pour laquelle le gouvernement mise désormais sur des offres aussi accessibles que possible, telles que des drive-in ou des unités mobiles. La troisième vaccination doit également être accélérée pour que l'Allemagne soit prête à affronter l'hiver, comme l'a déclaré le futur chancelier Olaf Scholz.

L'Allemagne face à la 4ème vague de Covid-19 Ouvrez grand les narines ! Cela semble d'autant plus nécessaire que le nombre d'infections augmente, même chez les personnes vaccinées dont la couverture vaccinale s'affaiblit après six mois. Face à cela, une seule autre solution : le dépistage massif. Pendant un mois, du 11 octobre au 11 novembre, les tests étaient redevenus payants. La gratuité a été rétablie pour tous, qu'on soit vacciné ou non. Auteur: Anne Le Touzé



Ces échanges ont eu lieu par vidéoconférence : la chancelière sortante et Olaf Scholz ont présenté aux responsables des régions la nouvelle cellule de crise mise en place à la chancellerie – sa tâche sera essentiellement d'accélérer la campagne de vaccination.

Verdict de la Cour constitutionnelle sur le "frein d'urgence"

Le verdict de la Cour constitutionnelle ce matin [30.11.21] a apporté de l'eau au moulin des partisans de décisions qui vaillent pour l'ensemble du territoire national, malgré le système fédéral.

Les juges de Karlsruhe ont en effet estimé que "le frein d'urgence" sanitaire ("Bundesnotbremse") décidé par le gouvernement Merkel en avril 2021 était conforme à la Loi fondamentale, "dans la situation de risque extrême de la pandémie".

Les juges de Karlsruhe valident le "frein d'urgence" sanitaire qui confère davantage de prérogatives au gouvernement fédéral face à la pandémie

Pour résumer : à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles et le gouvernement fédéral avait le droit de prendre des décisions dans des domaines qui relèvent normalement des Länder - comme la santé ou l'éducation, par exemple, puisque les écoles ont été fermées.

Réticences du FDP

En revanche, le troisième partenaire de la coalition qui va bientôt gouverner avec le SPD et les écologistes n'est pas favorable à une centralisation des décisions. Le FDP préconise plutôt des mesures régionales voire locales.

Pas de décision ferme ce mardi mais le débat sur la riposte adéquate à la pandémie va continuer dans les prochains jours. Une nouvelle réunion est prévue jeudi pour détailler les nouvelles mesures.