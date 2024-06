¿Impulsará la juventud a la ultraderecha europea?

Tras la ola verde de 2019, el giro a la ultraderecha de los votantes menores de 30 años, en estas elecciones europeas, resalta que los partidos euroescépticos y antiinmigración ya no atraen solo a votantes de mayor edad.

A Allan Arnera, un francés de 23 años que vive y trabaja en Bruselas, le sobran los dedos de sus manos para contar a las personas con quienes ha compartido su intención de votar a la Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés), en las elecciones para el Parlamento Europeo que se celebran este fin de semana.

Las últimas encuestas pronostican que el partido ultraderechista francés, liderado por el eurodiputado Jordan Bardella, de 28 años, probablemente recibirá el 33 por ciento de los votos de sus compatriotas.

"Para mí, al final, el punto es que el RN tiene en cuenta los intereses de los franceses", dice Arnera. Un aspecto clave para él es la política euroescéptica y antiinmigración del RN, pues, pese a ser él mismo un inmigrante dentro de Europa, considera que la inmigración es muy alta en la Unión Europea (UE).

"Hemos alcanzado un punto en el cual tenemos muchos problemas en Francia, como la falta de empleo o la crisis del costo de la vida", explica.

El joven Arnera, con experiencia internacional y un trabajo estable de oficina, no cabe en la típica imagen de votante del RN. Sus ideas políticas no son populares entre sus contemporáneos en los círculos sociales en que se mueve. Por eso, no las comenta.

El joven y carismático Jordan Bardella es el candidato principal del partido ultraderechista francés Agrupación Nacional (Rassemblement National), en las próximas elecciones europeas. Imagen: Michel Euler/AP Photo/picture alliance

La "ola verde" ha roto

En las últimas elecciones europeas, hubo una alta participación electoral joven, que impulsó una "ola verde". Por primera vez, los partidos centrados en el clima ganaron 74 escaños en el Parlamento Europeo. Este año, aunque siguen siendo populares entre los votantes jóvenes, se prevé que los Verdes sufran graves pérdidas, y obtengan apenas unos 41 de los 720 escaños disponibles.

Esto es, en parte, gracias a votantes como Arnera, cuyo número está creciendo en vísperas de estas elecciones en toda Europa. Datos de encuestas analizados por el medio estadounidense Politico muestran que otros partidos europeos ultraderechistas, como VOX, en España, se están beneficiando de una afluencia parecida de votantes jóvenes.

No se trata solo de "viejos blancos enfadados"

Josse de Voogd, un investigador electoral neerlandés, ha presenciado el cambio del típico elector de ultraderecha en su país: "Después del 2016, el año del Brexit y de [la elección del expresidente estadounidense Donald] Trump, hubo mucha polémica sobre el populismo de derecha o de extrema derecha como una cosa de viejos blancos y enfadados", recuerda.

Hoy, en cambio, los mensajes de los ultraderechistas, islamófobos y antiinmigración, están resonando también entre los jóvenes; sobre todo, entre los que no pueden pagar sus gastos cotidianos en ciudades caras como Ámsterdam.

¿Es exagerado hablar de una ola de jóvenes ultraderechistas?

Roderik Rekker, de la Universidad Radboud, en Países Bajos, considera errónea la narrativa que ve reproducida en los medios: "No tiene sentido. Cada estudio indica que nunca ha habido una generación mas progresista". Por lo general, la juventud sigue favoreciendo a los partidos verdes e izquierdistas, considera.

Tanto Rekker como De Voogd están de acuerdo en que la clave es que los temas culturales polarizan más a esta generación. "Muchas personas mayores crecieron en una época, en la que la religión o el eje izquierda-derecha, en términos económicos, prevalecían como temas dominantes, mientras los jóvenes han crecido en un tiempo, en que son relevantes la migración, la globalización y las políticas de la diversidad", explica De Voogd.

Allan Arnera, un joven cosmopolita con un trabajo bien pagado, no encaja en la imagen convencional de quienes votan a la ultraderecha. Imagen: Ella Joyner/DW

"El mundo parece un lugar oscuro"

De vuelta en Bruselas, el joven Arnera dice que su voto al RN está basado en su sensación de inseguridad. "No creo que estemos en una situación donde el mundo pueda ofrecer muchas oportunidades a una persona de 23 años", observa. Y agrega: "El mundo parece un lugar oscuro, económicamente difícil".

Sin embargo, el joven francés no entiende su apoyo al RN como un cheque en blanco. Admite que algunos puntos de vista de sus seguidores le incomodan, por lo que considera su voto más bien como una forma de protesta y "terapia de choque" para la UE: "Pienso que vendrá un tiempo en el que ya no volveré a votar de esta manera".

