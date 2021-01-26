 طارق الأوس.. من جحيم مخيمات اللجوء إلى أعتاب البوندستاغ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 04.02.2021

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سياسة واقتصاد

طارق الأوس.. من جحيم مخيمات اللجوء إلى أعتاب البوندستاغ

بعد أقل من ست سنوات من وصوله إلى ألمانيا وإقامته في صالة رياضية مكتظة باللاجئين، يسعى طارق الأوس إلى دخول البرلمان الألماني كأول لاجئ سوري، على أمل أن يصبح "صوت كل اللاجئين". فمن هو طارق الأوس، وما هي أهدافه؟

يطمح طارق الأوس في أن يصبح أول لاجئ سوري يدخل البرلمان الألماني

يطمح طارق الأوس في أن يصبح أول لاجئ سوري يدخل البرلمان الألماني

لم يكد طارق الأوس ينهي دراسة الحقوق في سوريا ليحقق طموحه في أن يصبح محامياً، حتى اندلعت المظاهرات في بلده ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد عام 2011. شارك الشاب الذي كان في بداية العشرين وقتها في المظاهرات السلمية، ومع تحول تلك المظاهرات إلى نزاع مسلح، انتقل الأوس إلى العمل مع منظمات إنسانية، كما تنقل عنه وكالة الأنباء الألمانية.

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لكن في النهاية، أصبح هو أيضاً، كغيره من النشطاء، مستهدفاً من قبل النظام، كما يقول، ما جعله يفر من بلده في منتصف عام 2015، أملاً في الوصول إلى مكان آمن يحفظ كرامته، كما قال لصحيفة "تاغسشبيغل" الألمانية.

واليوم وبعد أقل من ست سنوات من وصوله إلى ألمانيا، يأمل الأوس (31 عاماً) في أن يصبح أول لاجئ سوري يدخل البرلمان الألماني (البوندستاغ)، إذ أعلن ترشحه للانتخابات البرلمانية القادمة، كمرشح مباشر عن حزب الخضر لتمثيل مدينة أوبرهاوزن الواقعة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، وذلك بعد أن تقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية المقبلة في ألمانيا في 26 أيلول/سبتمبر، بعد نحو ست سنوات من فتح المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الحدود أمام الأوس ومئات آلاف اللاجئين الآخرين، وهي ثاني انتخابات برلمانية منذ "موجة الهجرة المليونية" إلى أوروبا.

وكانت الانتخابات البرلمانية الأولى التي أقيمت بعد تلك الموجة قد جرت في عام 2017، وشهدت دخول حزب البديل اليميني الشعبوي إلى البرلمان، نتيجة تعكر المزاج العام من استقبال العدد الكبير من اللاجئين وقتها. وأعلنت ميركل أنها لن تترشح للمستشارية بعد الانتخابات المقبلة.

الكرامة للاجئين
يقول الأوس في مقطع فيديو على تويتر، أعلن فيه نيته الترشح للانتخابات: "في الصراع وأثناء رحلة الهروب، رأيت ما يعنيه الحرمان من حق التصويت"، متعهداً بالدفاع عن حقوق اللاجئين إذا تم انتخابه.

وكان الأوس قد وصل إلى ألمانيا مع مئات آلاف اللاجئين الآخرين عبر طريق البلقان، وانتهى به المطاف وقتها إلى الإقامة في صالة رياضية في مدينة بوخوم، بسبب الضغط على مراكز إيواء اللاجئين. وبسبب صدمته من الظروف المعيشية لطالبي اللجوء واللاجئين في ألمانيا، كما يقول، شارك في تأسيس مبادرة تدعو إلي تحسين ظروف إقامة المهاجرين. وبعد تعلم اللغة الألمانية في غضون ستة أشهر، عمل الأوس كمساعد اجتماعي، لتقديم المشورة القانونية للاجئين الآخرين.
وفي عام 2018، وفي خضم الخلافات الأوروبية حول السماح باستقبال المزيد من المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في البحرالمتوسط، شارك الأوس في تأسيس تحالف "Seebrücke" (بالعربية: الجسر البحري)، من أجل إنقاذ المهاجرين العالقين في البحر والضغط من أجل استقبالهم في ألمانيا والبلدان الأوروبية الأخرى.

"صوت من لا صوت له"
وفي أيلول/سبتمبر عام 2020، قام الأوس مع نشطاء في برلين بتنظيم احتجاج سلمي بوضع 13 ألف كرسي أمام مبنى البرلمان الألماني، لدعوة السلطات الألمانية إلى استقبال اللاجئين من مخيم موريا اليوناني الذي تدمر بعد حريق كبير.

طارق الأوس في مظاهرة لتحالف زيبروكه في برلين

ساهم طارق الأوس في تأسيس تحالف "زيبروكه" الذي يعمل على إنقاذ المهاجرين العالقين في البحر والضغط من أجل استقبالهم

وقال الأوس وقتها لوكالة الأنباء الألمانية إن الهدف الرئيسي من النشاط كان لفت الانتباه إلى حالة حوالي 13000 شخص في مخيم موريا بجزيرة ليسبوس، وأضاف: "تدعو الحالة الطارئة إلى المساعدة السريعة والعمل الفوري"، وتابع: "الحكومة الاتحادية لم تستقبل إلا 465 شخصاً حتى الآن، على الرغم من أن الاستعداد للمساعدة كبير على جميع المستويات"، مشيراً إلى أن ذلك العدد "سخيف تماماً بالنظر إلى المعاناة في الموقع والاستعداد لاستقبال اللاجئين هنا في ألمانيا ".

وكمرشح عن حزب الخضر الذي يركز على ضرورة حماية المناخ والبيئة، يؤكد الأوس على الصلة بين التغير المناخي وسياسات الهجرة. وقال في فيديو حملته على تويتر: "ستزيد أزمة المناخ أوضاع الناس سوءاَ في جنوب الكرة الأرضية. لذا، يجب أن تركز سياسة المناخ العادلة على اللجوء والهجرة".

وأضاف: "بصفتي اللاجئ السوري الأول المرشح لعضوية البوندستاغ، أريد أن أعطي صوتاً سياسياً لمئات الآلاف من الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من بلدانهم والذين يعيشون معنا". وقال إنه إذا نجح في محاولته، فإنه يأمل "أن يكون صوت كل اللاجئين".

م.ع.ح

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    كأنه رجل أعمال

    عندما يمشي يوسف صليبا في شوارع برلين، قد يعتقد المرء أنه رجل أعمال. وبالفعل كان رجل أعمال قبل مجيئه إلى ألمانيا. وعندما كان في التاسعة من عمره، أرسله والده إلى دمشق للعمل عند صديق في معالجة الخشب. وهذا ما جلب له متعة كبيرة، مما جعله يستقل في عمله، الذي ازدهر إلى حين تفجرت الحرب في سوريا في عام 2011.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    فنان يصعد إلى المنبر

    يوسف صليبا كان يخشى أن يساق إلى الجيش السوري ـ وهكذا فر قبل ثلاث سنوات إلى أوروبا. وعندما ـ لاحقا في ألمانيا ـ قام ضمن دروس تعلم الألمانية برحلة استكشافية في كاتدرائية برلين شعر فورا بارتباط ما بالمكان. وعرض أن يساعد بشكل تطوعي في أعمال الترميم. وبعدها بسنة عرضت عليه الكنيسة عملا.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الكنيسة كوطن

    وتحولت كاتدرائية برلين بسرعة إلى موطن صليبا بخلاف ألمانيا. ولا تريد سلطات برلين إصدار هوية شخصية له وتحيله على السفارة السورية في برلين. لكنه يرفض دخول سفارة البلد الذي هرب من حكومته، ولهذا قدم شكوى ضد ألمانيا. ولا يُعرف كيف سيستمر الوضع بالنسبة إليه في ألمانيا.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    طلب اللجوء يوم مصيري

    علي محمد رضائي لا يعرف تاريخ ميلاده. لكن الشاب البالغ من العمر 26 عاما يعرف تاريخا آخر: الـ 15 من أكتوبر 2015 حين وصل الأفغاني إلى برلين وقدم طلب لجوء. وبرلين كانت وجهة سفره، الذي استمر شهرين من أفغانستان عبر البلقان إلى ألمانيا حيث عمل أشياء كثيرة منها عزف الموسيقى.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الموسيقى والدراجات النارية

    علي محمد رضائي التحق بفرقة موسيقية تعرف فيها على كريس فاخهولتس، التي استضافته في منزلها للطبخ هناك مع زوجها وتعلم الألمانية. وتبين أن علي محمد رضائي وزوج كريس لهما نفس الشغف ـ الدراجات النارية. وارتبط علي بالزوجين اللذين يعتبرهما كأمه ووالده.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    مقهى اللغة

    في ألمانيا قام علي محمد رضائي ببعض الدورات التدريبية، لكنه لم يحصل على عمل ـ في دار عجزة وفي مخبزة وفي فنادق ومطاعم. وفي وقت الفراغ يحاول تحسين لغته الألمانية مثلا داخل مقهى برليني يقدم دروسا في هذا المجال.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الخوف من الترحيل

    عندما لا يحضر علي محمد رضائي الأكل في صالة استراحة لوفتهانزا في مطار برلين أو ينظف، فإنه يلتقي مع أصدقاء في حانة. إلا أن خطر الترحيل يطارده :" لدي شقة وأعرف الكثير من الناس اللطفاء. وإذا رحلوني، فإنني سأخسر كل شيء". لأنه تم رفض طلب لجوئه.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    من وابل القنابل إلى الحياة الليلية

    الغالبية لا تتخيل لاجئا سوريا مثل حيدر درويش. لكنه لاجئ. في 2016 هرب من الحرب. وعندما بدأ يرقص في 2017 داخل نادي للمثليين، تحدث إليه جودي لاديفانا، طالب إسرائيلي عرض عليه المشاركة في عرضه. وفي سوريا لم يسبق لحيدر درويش أن رقص فوق حلبة.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    أعمال غير عادية

    جودي لاديفانا أقنعه، ومنذ ذلك الحين تسير الأمور جيدا. ويقول بافتخار: "الكثير من الناس يسألون متى وأين أقدم عروضي كي يحضرونها". ولتحسين راتبه، فإنه يعمل في متجر للموضة وأدوات الجنس للمثليين. وصاحب المتجر سبق وأن زار عرضه الفني.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الانفتاح

    حيدر درويش (يسار) يساعد رئيسه فرانك ليتكه (يمين) في تظاهرات المثليين في برلين. وحياته في سوريا كانت ستكون مختلفة عما هي عليه الآن في برلين: متنوعة ومتحررة وخالية من الخوف. وبإمكانه في برلين أن ينطلق أكثر. وبرلين زادت بقسط في تنوعها.


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