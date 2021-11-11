تتولى أنغيلا ميركل منصب المستشارة الألمانية منذ خريف عام 2005، كما ترأس الحزب المسيحي الديمقراطي، أقوى الأحزاب السياسية الألمانية حاليا. وقد اختارتها مجلة "فوربس" أكثر من مرة كأقوى امرأة في العالم.

ترعرعت أنغيلا ميركل المولودة عام 1954 في جمهورية ألمانيا الديمقراطية ذات النظام الشيوعي سابقا. تتمتع منذ عام 1990 بعضوية البرلمان الألماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي. ومنذ عام 2000 تترأس الحزب. وهي الآن مستشارة ألمانيا للمرة الرابعة. تتولى ميركل هذا المنصب منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2005. وقد بدأت ولايتها الرابعة بعد فوز حزبها بأعلى نسبة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية في سبتمبر/ أيلول 2017 واتفاقها مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي على تشكيل حكومة ائتلافية.