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أنغيلا ميركل

تتولى أنغيلا ميركل منصب المستشارة الألمانية منذ خريف عام 2005، كما ترأس الحزب المسيحي الديمقراطي، أقوى الأحزاب السياسية الألمانية حاليا. وقد اختارتها مجلة "فوربس" أكثر من مرة كأقوى امرأة في العالم.

ترعرعت أنغيلا ميركل المولودة عام 1954 في جمهورية ألمانيا الديمقراطية ذات النظام الشيوعي سابقا. تتمتع منذ عام 1990 بعضوية البرلمان الألماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي. ومنذ عام 2000 تترأس الحزب. وهي الآن مستشارة ألمانيا للمرة الرابعة. تتولى ميركل هذا المنصب منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2005. وقد بدأت ولايتها الرابعة بعد فوز حزبها بأعلى نسبة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية في سبتمبر/ أيلول 2017 واتفاقها مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي على تشكيل حكومة ائتلافية.

Belarus Poland Border Refugees 6692907 10.11.2021 Refugees receive humanitarian aid from the Belarusian Red Cross at a migrant camp on the Belarusian-Polish border in Grodno region, Belarus. Migrants from the Middle East and North Africa trapped in Belarus have converged on the border with Poland, where razor wire fences and Polish troops have repeatedly blocked their entry. Viktor Tolochko / Sputnik Grodno Region Belarus PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xViktorxTolochkox

على حدود بيلاروسيا..مأساة و"صرخات" عبر تويتر ومبادرات فردية 11.11.2021

تشكل أزمة المهاجرين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا تحديا كبيرا للسياسة الأوروبية ولمنظمات الإغاثة وحتى للإعلام المستقل، لتبقى محاولات المساعدة الفردية والهاشتاغات الملاذ الأسرع.

Auf der Covid-Station, einem Bereich der Operativen Intensivstation vom Universitätsklinikum Leipzig, steht eine Physiotherapeutin am Bett einer Patientin. Auf der Intensivstation wächst seit Tagen die Zahl der Corona-Erkrankten mit schweren Verläufen, darunter immer mehr jüngere Patenten zwischen 30 und 60 Jahren. | +++ dpa-Bildfunk +++

أكثر من 50 ألف إصابة..ألمانيا في مواجهة عودة قوية لفيروس كورونا 11.11.2021

قفزة جديدة في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في ألمانيا إذ تجاوزت الإصابات اليومية حاجز 50 ألف حالة خلال 24 ساعة. المستشارة المنتهية ولايتها ميركل تدعو للتصرف السريع وتؤكد أن الفيروس لا يكترث بالوضع السياسي الرّاهن.
German Chancellor Angela Merkel attends a news conference with Prime Minister of the State of Bavaria, Markus Soeder after a coronavirus disease (COVID-19) vaccination summit of the federal and state governments at the Chancellery in Berlin, Germany May 27, 2021. REUTERS/Annegret Hilse/Pool

ألمانيا: ميركل تدعو إلى محادثات عاجلة لمكافحة انتشار كورونا 10.11.2021

دعت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل إلى عقد اجتماع عاجل مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية بعد أن سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد رقما قياسيا جديدا اليوم الأربعاء.

Merkel Putin Telefon Kombobild

أزمة تدفق اللاجئين ـ ميركل تطلب من بوتين "التاثير" على بيلاروسيا 10.11.2021

فيما تسود الفوضى على الحدود البولندية البيلاروسية، طلبت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممارسة نفوذ على حكومة بيلاروسيا لوقف تدفق اللاجئين نحو أوروبا.
+++ Achtung SPERRFRIST 7.11. 18h ++++ DW Interview mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 5.11.2021 im Bundeskanzleramt, Berlin.

ميركل حصريا لـDW: سيعتاد الناس على أني لم أعد مستشارة! 07.11.2021

في مقابلة حصرية مع DW تحدثت المستشارة أنغيلا ميركل عن أهم التحديات التي واجهتها في منصبها، وكذلك عن موجة اللجوء إلى بلادها، وجائحة كورونا وتحديات المناخ. وكشفت عن شعورها بعد ترك منصبها وماذا ستفعل بعد ذلك.
Group of business people discussing in meeting ||

الشركات الألمانية.. رقم متواضع للنساء في مناصب رفيعة 06.11.2021

تزايد تقلد النساء مناصب رفيعة في إدارات الشركات الألمانية الكبرى. في المقابل لاتزال ألمانيا في مرتبة متدنية مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى حيال المساواة بين الجنسين، خصوصا في مجال المناصب الإدارية.

Eine Arzthelferin klebt in einer Praxis einer Hausärztin den Nachweis einer dritten Impfung mit dem Corona-Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer gegen das Corona-Virus in ein Impfbuch. Eine dritte Impfung soll laut einer Studie den Schutz gegen Corona deutlich erhöhen. Unklar war bislang, wie lange der Impfschutz der Corona-Vakzine anhält und wann und wie oft die Auffrischungsimpfung fällig wird. Ab September 2021 sollen bestimmte Gruppen in Deutschland eine Auffrischimpfung gegen Covid-19 bekommen können. +++ dpa-Bildfunk +++

بعد ارتفاع الإصابات.. جرعة ثالثة ضد كورونا للجميع في ألمانيا 05.11.2021

تعتزم ألمانيا إتاحة جرعات معززة من لقاحات مضادة لكورونا لجميع المطعمين عقب 6 أشهر من تلقيهم التطعيم. ووزير الصحة الألماني يقول إن البلاد دخلت فترة صعبة للغاية من جائحة كورونا.
--FILE--A coal plant gives off heavy smoke in Hangzhou, east Chinas Zhejiang province, 3 February 2013. China has unveiled sweeping measures to tackle air pollution, with plans to close old polluting steel mills, cement factories and aluminium smelters, and slash coal consumption and boost the use of nuclear power and natural gas. China has been under heavy pressure to address air pollution after thick and hazardous smog engulfed much of the industrial north, including the capital, Beijing, in January. It has identified coal burning as a key area to tackle. China said its new plan would aim to cut total coal consumption to below 65% of total primary energy use by 2017, down from 66.8% last year. It would also aim to raise the share of non-fossil fuel energy to 13% by 2017, up from 11.4% in 2012. Its previous target stood at 15% by 2020. To help meet the target, it would also raise installed nuclear capacity to 50GW by 2017. By the end of 2015, it said it would add 150bn cubic metres of natural gas trunk pipeline transmission capacity.

الاحتباس الحراري ـ كيف يمكن سد فجوة الانبعاثات وإنقاذ الأرض؟ 03.11.2021

حذرت الأمم المتحدة من أن العالم يشهد فجوة كبيرة في الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. ومع انعقاد قمة المناح، توجد طرق واضحة يمكن من خلال تنفيذها أن يفي زعماء العالم بتعهداتهم في مكافحة ظاهرة التغير المناخي.
GLASGOW, SCOTLAND - NOVEMBER 01: In this handout photo provided by the German Government Press Office (BPA), German Chancellor Angela Merkel speaks during the UN Climate Change Conference COP26 at SECC on November 1, 2021 in Glasgow, United Kingdom. World Leaders attending COP26 are under pressure to agree measures to deliver on emission reduction targets that will lead the world to net-zero by 2050. Other goals of the summit are adapting to protect communities and natural habitats, mobilising $100billion in climate finance per year and get countries working together to meet the challenges of the climate crisis. (Photo by Guido Bergmann/Bundesregierung via Getty Images)

قمة المناخ.. ميركل تدعو لفرض سعر عالمي على انبعاثات الكربون 01.11.2021

حثت المستشارة أنغيلا ميركل في قمة المناخ المنعقدة بغلاسكو على وضع تسعير عالمي على الانبعاثات الضارة بالمناخ. بدوره اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن الرد اللازم لوقف أزمة المناخ يجب أن يعتبر فرصة لاقتصادات العالم.
Delegierte nehmen an der verfahrensmäßigen Eröffnung des UN-Klimagipfels COP26 teil. Mit etwas Verzögerung hat die Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow nun offiziell begonnen. Unter dem Vorsitz von Großbritannien verhandeln ab dem 31.10.21 Regierungsvertreterinnen und -vertreter aus rund 200 Staaten zwei Wochen lang über eine ambitioniertere globale Klimapolitik. +++ dpa-Bildfunk +++

قادة العالم في قمة "الأمل الأخير والأفضل" للمناخ في غلاسكو 01.11.2021

يجتمع أكثر من 120 من قادة العالم الاثنين في غلاسكو بقمة تمثّل "الأمل الأخير والأفضل" للتعامل مع أزمة المناخ وتجنّب وقوع كارثة وشيكة، لكن مستوى الانتقادات بين الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات لن يجعل الأمر هينا.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in der Händel-Halle. In der Saalestadt finden die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit statt. Begleitet werden die Festlichkeiten von einer Ausstellung in der Innenstadt, der EinheitsExpo.

ميركل ترفض تحليل سبب هزيمة حزبها وتثني على اتفاق اللجوء مع تركيا 30.10.2021

رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مقابلة حديثة تحليل أسباب هزيمة تحالفها المسيحي في الانتخابات العامة، كما حذرت من ازدياد عدد الإصابات بكورونا في البلاد. وأثنت على اتفاقية اللجوء مع تركيا، مشيرة إلى أنها "نجحت".
15/10/2021 Robert Habeck (l-r), Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, geben nach den Sondierungsgesprächen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen zur Bildung einer neuen Bundesregierung nach der Bundestagswahl ein Statement.

"إشارة المرور" .. ملامح أول حكومة في ألمانيا ما بعد ميركل 29.10.2021

تستعد ألمانيا لتشكيل أول حكومة في عهد ما بعد ميركل، إذ دخلت مفاوضات "إشارة المرور" في مراحلها الحاسمة، نسبة لألوان الأحزاب الثلاثة التي تتشاور من أجل تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل الذي تنتظره عدد من الملفات الملتهبة.
15.07.2021 WASHINGTON, DC - JULY 15: In this handout photo provided by the German Government Press Office (BPA), German Chancellor Angela Merkel and U.S. President Joe Biden meet in the Oval Office at the White House on July 15, 2021 in Washington, DC. During what is likely her last official visit to Washington, the leaders are expected to discuss their shared priorities on climate change and defense. (Photo by Guido Bergmann/Bundesregierung via Getty Images)

 كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل 28.10.2021

تنهي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مسارها السياسي بعد 16 عامًا في المنصب. وبهذه المناسبة توجه إليها عدد كبير من قادة العالم الحاليين والسابقين بكلمات مؤثرة. في هذه الجولة المصورة نستعرض بعضها.
People take part in the 'Global march for climate justice' while environment ministers meet ahead of Glasgow's COP26 meeting, in Milan, Italy, October 2, 2021. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

قمة المناخ المرتقبة في غلاسكو "كوب 26".. حذار من الفشل! 27.10.2021

تتجه الأنظار لقمة الأمم المتحدة المرتقبة للمناخ في غلاسكو (كوب 26)، التي تحمل برنامجا طموحا لمحاربة ظاهرة التغير المناخي. قادة العالم يواجهون تحديا كبيرا: الفشل ممنوع في ظل تفشي الفيضانات وحرائق الغابات. فهل تنجح القمة؟
German Chancellor Angela Merkel, left receives her certificate of dismissal from German President Frank-Walter Steinmeier in Berlin, Tuesday, Oct. 26, 2021. Merkel stays in office until a successor is elected. (AP Photo/Markus Schreiber)

الرئيس الألماني يسلم ميركل ووزراءها وثائق الإعفاء من مناصبهم 26.10.2021

بعد شهر واحد على الانتخابات التشريعية الألمانية، واقتراب تشكيل حكومة جديدة سلم الرئيس شتاينماير المستشارة الألمانية ووزراء الحكومة وثائق الإعفاء من مناصبهم، والتي تعد بمثابة شهادات نهاية تأدية الواجب.
German Chancellor Angela Merkel stands during a plenum session of the lower house of parliament, the Bundestag, in Berlin, Germany, March 24, 2021. REUTERS/Annegret Hilse

انطلاق أول جلسات البوندستاغ بعد الانتخابات 26.10.2021

تنطلق الثلاثاء أول جلسات البوندستاغ المنتخب حديثا، في تشكيلة شهدت ارتفاعاً عدديّاً وتعزيزا للحضور النسائي، كما أنه بات أكثر شباباً بمعدل عامين أقل من التشكيلة البرلمانية السابقة.

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