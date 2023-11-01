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German News Service
تخطي إلى الجزء التالي موضوع رئيسي
موضوع رئيسي
حول خدمة الأخبار الألمانية
سياسة
2023/11/10
١٠ نوفمبر ٢٠٢٣
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موضوع اليوم
شولتس يتعهد ببذل كل الجهد لإطلاق سراح مزيد من الرهائن في غزة
شولتس يتعهد ببذل كل الجهد لإطلاق سراح مزيد من الرهائن في غزة
قال المستشار الألماني إن حكومته ستبذل قصاري جهدها من أجل إطلاق سراح المزيد من الرهائن في قطاع غزة.
سياسة
2023/11/28
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣
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أخبار من ألمانيا
من القدس.. شتاينماير يعد بدعم بلاده "الثابت" لإسرائيل
من القدس.. شتاينماير يعد بدعم بلاده "الثابت" لإسرائيل
خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي هيرتسوغ، وعد الرئيس الألماني شتاينماير بدعم بلاده "الثابت" لإسرائيل.
سياسة
2023/11/26
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
بيربوك تؤكد أن أمان الأسرائيليين مرتبط بأمان الفلسطينيين
بيربوك تؤكد أن أمان الأسرائيليين مرتبط بأمان الفلسطينيين
أعربت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك عن رؤيتها للاستفادة من الهدنة في غزة لتحقيق حل دائم للصراع في الشرق الأوسط.
سياسة
2023/11/27
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣
رئيس مجلس يهود ألمانيا يطالب بالتضامن مع إسرائيل
رئيس مجلس يهود ألمانيا يطالب بالتضامن مع إسرائيل
شوستر: "الموقف الألماني يُختزل في المسؤولية حيال المحرقة.. لكن يجب الوقوف إلى جانب إسرائيل لأن فيها نظام مشابه لألمانيا"
سياسة
2023/11/26
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
ألمانيا: جدل حول ملف الهجرة خلال مؤتمر عام حزب الخضر
ألمانيا: جدل حول ملف الهجرة خلال مؤتمر عام حزب الخضر
خيم الوضع في الشرق الأوسط بالإضافة إلى حرب أوكرانيا على مؤتمر عام حزب الخضر، إلا أن ملف الهجرة كان الأكثر إثارة للجدل.
سياسة
2023/11/26
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
بعد حظر أنشطة حماس في ألمانيا.. مداهمات ومصادرة أصول
بعد حظر أنشطة حماس في ألمانيا.. مداهمات ومصادرة أصول
بعد حظر أنشطة حماس في ألمانيا وشبكة صامدون، قامت السلطات بحملة مداهمات وتفتيش لمواقع تابعة للحركة.
سياسة
2023/11/24
٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣
ألمانيا ـ الشرق الأوسط يلقي بظلاله على مؤتمر الإسلام
ألمانيا ـ الشرق الأوسط يلقي بظلاله على مؤتمر الإسلام
ركز "مؤتمر الإسلام في ألمانيا" هذا العام على سبل مكافحة معاداة السامية والعداء للمسلمين على ضوء التصعيد في الشرق الأوسط.
سياسة
2023/11/25
٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣
ألمانيا.. مساجد ومؤسسات إسلامية تتلقى طرودا تعبر عن الكراهية
ألمانيا.. مساجد ومؤسسات إسلامية تتلقى طرودا تعبر عن الكراهية
تلقت عدة مساجد في برلين ومناطق أخرى لسلسلة من رسائل الشتائم والإهانات المليئة بالكراهية خلال الأيام القليلة الماضية.
سياسة
2023/11/24
٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣
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ملفات فيديو
أداء جيد بفضل التنويم المغناطيسي: التدريب العقلي في الرياضة
أداء جيد بفضل التنويم المغناطيسي: التدريب العقلي في الرياضة
العديد من كبار الرياضيين يستعينون بالتنويم المغناطيسي. يريد العداء السويسري زيمون إهامر من خلاله تجاوز حواجزه النفسية.
علوم
2023/11/26
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
05:15 دقيقة
التمسيد بدلاً من التخدير: أساليب جديدة في طب العناية المركزة
التمسيد بدلاً من التخدير: أساليب جديدة في طب العناية المركزة
في توبنغن، يختبر أطباء العناية المركزة للأطفال نهجًا جديدًا: التعاطف بدلًا من التخدير.
علوم
2023/11/26
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
05:23 دقيقة
فيلهارمونية برلين ومواضيع أخرى
فيلهارمونية برلين ومواضيع أخرى
"بيت الأسود" يثير الجدل، وستون عاما على فيلهارمونية برلين، بالإضافة الى جبنة شيدر من بريطانيا.
منوعات
2023/11/26
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
26:06 دقيقة
على ضفاف المتوسط - مصر
على ضفاف المتوسط - مصر
سافر جعفر عبد الكريم الى مصر، أرض الفراعنة. تعتبر مصر مهدا للحضارة حيث أهرامات الجيزة التي تعد من بين أقدم الصروح المعمارية الضخمة التي عرفتها البشرية.
رحلات
2023/11/25
٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣
26:06 دقيقة
معاً من أجل الفن
معاً من أجل الفن
يعمل معرض أوف بينالي بشكل مستقل عن التمويل الحكومي.
فنون
2023/11/26
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
05:51 دقيقة
ما هو موطن جبنة الشيدر الشهيرة؟
ما هو موطن جبنة الشيدر الشهيرة؟
نتناول جبنة شيدر مع البرغر أو الخبز أو مع وجبات الفرن. ترى ما هو موطنها الأصلي؟
منوعات
2023/11/26
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
04:35 دقيقة
مسائيةDW: صفقة الهدنة وتبادل الرهائن.. آليات وضمانات التنفيذ
مسائيةDW: صفقة الهدنة وتبادل الرهائن.. آليات وضمانات التنفيذ
بعد تأجيلها.. المتحدثُ باسم الخارجية القطرية يعلن بدءَ الهدنة الإنسانية في غزة والإفراج عن الدفعة الأولى من الرهائن والاسرى لدى الطرفين، غدا الجمعة.. ما آلية عملية تبادل الرهائن؟ وهل من ضمانات لالتزام أطراف النزاع بالهدنة؟
2023/11/24
٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣
29:52 دقيقة
ما مدى استدامة الطاقة الكهرومائية؟
ما مدى استدامة الطاقة الكهرومائية؟
تُعَدّ الطاقة الكهرومائية الرائدة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة. وهناك مشاريع واسعة النطاق لها في جميع أنحاء العالم، وما يزال العديد منها قيد التخطيط. لكن للسدود الضخمة آثارًا سلبية على الإنسان والطبيعة. فما مدى استدامة الطاقة الكهرومائية، رائدة الطاقة المتجددة؟
تقنية
2023/11/25
٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣
11:25 دقيقة
عينٌ على أوروبا - في فخ بيروقراطية ألمانيا
عينٌ على أوروبا - في فخ بيروقراطية ألمانيا
جندي من أوكران بالمئات تعهدت ألمانيا بعلاجهم. لكن وبينما يتعافى وجد نفسه غارقاً بالبيروقراطية الألمانية. ومواضيع أخرى.
مجتمع
2023/11/23
٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣
26:06 دقيقة
خيرت فيلدرز اليميني المتطرف يحتفل بتقدم حزبه بانتخابات هولندا
خيرت فيلدرز اليميني المتطرف يحتفل بتقدم حزبه بانتخابات هولندا
الزعيم الهولندي الشعبوي فيلدرز يحتفل بفوزه في الانتخابات البرلمانية
2023/11/23
٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣
02:03 دقيقة
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رياضة
بوندسليغا: هوفنهايم يتعادل مع ماينز وهايدنهايم مع بوخوم
بوندسليغا: هوفنهايم يتعادل مع ماينز وهايدنهايم مع بوخوم
تعادل فريق هوفنهايم مع ضيفه ماينز إيجابيا خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الألماني.
عالم الرياضة
2023/11/26
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
كين يواصل تحطيم الأرقام.. ويتجاوز الأسطورة غيرد مولر!
كين يواصل تحطيم الأرقام.. ويتجاوز الأسطورة غيرد مولر!
حطم نجم بايرن ميونخ هاري كين رقم الأسطورة الألماني غيرد مولر بتسجيله 18 هدفاً في 12 مباراة.
عالم الرياضة
2023/11/25
٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣
بوندسليغا.. ليفركوزن يستعيد الصدارة ودورتموند ينتفض!
بوندسليغا.. ليفركوزن يستعيد الصدارة ودورتموند ينتفض!
تمكن باير ليفركوزن من استعادة صدارة الدوري الألماني لكرة القدم على حساب بريمن، فيما انتفض دورتموند أمام مونشنغلادباخ.
عالم الرياضة
2023/11/25
٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣
ناشئو منتخب كرة القدم الألماني يتعرضون لإهانات عنصرية
ناشئو منتخب كرة القدم الألماني يتعرضون لإهانات عنصرية
نشر الاتحاد الألماني لكرة القدم صوراً للاعبي المنتخب تحت 17 عاماً على فيسبوك لكن المنشور شهد تعليقات عنصرية مسيئة.
عالم الرياضة
2023/11/24
٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣
تزايد الانتقادات للمنتخب الألماني بعد الهزائم الأخيرة
تزايد الانتقادات للمنتخب الألماني بعد الهزائم الأخيرة
انضم فيليكس ماغاث، المدرب السابق بالدوري الألماني لكرة القدم إلى عدد من منتقدي المنتخب الوطني وقال إن الفريق فقد بريقه.
عالم الرياضة
2023/11/23
٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣
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ثقافة ومجتمع وعلوم
من عالمة في أبحاث السرطان إلى مدربة للمهاجرين الجدد بألمانيا
من عالمة في أبحاث السرطان إلى مدربة للمهاجرين الجدد بألمانيا
بعد 11 عاما على هجرتها إلى ألمانيا، تتذوق الشابة المصرية سارة حجي طعم النجاح مرة أخرى، فقد حصلت للتو على تصريح إقامة.
مجتمع
2023/11/26
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
"قطاع الشيشة" في ألمانيا يعاني وازدهار للسوق السوداء
"قطاع الشيشة" في ألمانيا يعاني وازدهار للسوق السوداء
"مقاهي الشيشية" تحولت منذ سنوات إلى جزء بارز من المدن الألمانية لكن القطاع يواجه ضغوطا متزايدة بسبب قواعد جديدة.
منوعات
2023/11/27
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣
مؤتمرات الفيديو أكثر إرهاقاً للدماغ.. فما السبب؟
مؤتمرات الفيديو أكثر إرهاقاً للدماغ.. فما السبب؟
وجد باحثون نمساويون دليلاً على أن مؤتمرات الفيديو أكثر إرهاقًا للدماغ من الاجتماعات التي تعقد في أماكن العمل. فما السبب؟
صحة
2023/11/26
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
كيف تستعد دول الخليج للتداعيات الدراماتيكية لتغير المناخ؟
كيف تستعد دول الخليج للتداعيات الدراماتيكية لتغير المناخ؟
تحرز دول الخليج العربية تقدما في مسار الطاقة المتجددة، فالخطر المحدق بها هو تداعيات التغير المناخي عليها بشكل دراماتيكي.
اقتصاد
2023/11/27
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣
ما هي المرحلة العمرية الأكثر سعادة في حياتك؟
ما هي المرحلة العمرية الأكثر سعادة في حياتك؟
قام فريق من العلماء بدراسة مئات الآلاف من نقاط البيانات لمحاولة حل لغز المرحلة العمرية التي يكون فيها البشر أكثر سعادة.
منوعات
2023/11/26
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
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سياسة
2020/2/28
٢٨ فبراير ٢٠٢٠