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German News Service

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موضوع رئيسي

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حول خدمة الأخبار الألمانية

سياسة١٠ نوفمبر ٢٠٢٣
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موضوع اليوم

المستشار الألماني أولاف شولتس

شولتس يتعهد ببذل كل الجهد لإطلاق سراح مزيد من الرهائن في غزة

شولتس يتعهد ببذل كل الجهد لإطلاق سراح مزيد من الرهائن في غزة

قال المستشار الألماني إن حكومته ستبذل قصاري جهدها من أجل إطلاق سراح المزيد من الرهائن في قطاع غزة.
سياسة٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣
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أخبار من ألمانيا

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير (يسار) والرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ في مؤتمر صحفي

من القدس.. شتاينماير يعد بدعم بلاده "الثابت" لإسرائيل

من القدس.. شتاينماير يعد بدعم بلاده "الثابت" لإسرائيل

خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي هيرتسوغ، وعد الرئيس الألماني شتاينماير بدعم بلاده "الثابت" لإسرائيل.
سياسة٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

بيربوك تؤكد أن أمان الأسرائيليين مرتبط بأمان الفلسطينيين

بيربوك تؤكد أن أمان الأسرائيليين مرتبط بأمان الفلسطينيين

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك عن رؤيتها للاستفادة من الهدنة في غزة لتحقيق حل دائم للصراع في الشرق الأوسط.
سياسة٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣
رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا جوزيف شوستر

رئيس مجلس يهود ألمانيا يطالب بالتضامن مع إسرائيل

رئيس مجلس يهود ألمانيا يطالب بالتضامن مع إسرائيل

شوستر: "الموقف الألماني يُختزل في المسؤولية حيال المحرقة.. لكن يجب الوقوف إلى جانب إسرائيل لأن فيها نظام مشابه لألمانيا"
سياسة٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
Karlsruhe | Bundesparteitag von Bündnis 90/Die Grünen | Annalena Baerbock und Robert Habeck

ألمانيا: جدل حول ملف الهجرة خلال مؤتمر عام حزب الخضر

ألمانيا: جدل حول ملف الهجرة خلال مؤتمر عام حزب الخضر

خيم الوضع في الشرق الأوسط بالإضافة إلى حرب أوكرانيا على مؤتمر عام حزب الخضر، إلا أن ملف الهجرة كان الأكثر إثارة للجدل.
سياسة٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
ضابط شرطة ألماني يداهم مبنى سكني خلال حملة ضد أشخاص يدعمون حركة حماس 23/11/2023

بعد حظر أنشطة حماس في ألمانيا.. مداهمات ومصادرة أصول

بعد حظر أنشطة حماس في ألمانيا.. مداهمات ومصادرة أصول

بعد حظر أنشطة حماس في ألمانيا وشبكة صامدون، قامت السلطات بحملة مداهمات وتفتيش لمواقع تابعة للحركة.
سياسة٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣
وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في افتتاح مؤتمر الإسلام (برلين، 21 نوفمبر 2023)

ألمانيا ـ الشرق الأوسط يلقي بظلاله على مؤتمر الإسلام

ألمانيا ـ الشرق الأوسط يلقي بظلاله على مؤتمر الإسلام

ركز "مؤتمر الإسلام في ألمانيا" هذا العام على سبل مكافحة معاداة السامية والعداء للمسلمين على ضوء التصعيد في الشرق الأوسط.
سياسة٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣
مسجد في برلين العاصمة الألمانية

ألمانيا.. مساجد ومؤسسات إسلامية تتلقى طرودا تعبر عن الكراهية

ألمانيا.. مساجد ومؤسسات إسلامية تتلقى طرودا تعبر عن الكراهية

تلقت عدة مساجد في برلين ومناطق أخرى لسلسلة من رسائل الشتائم والإهانات المليئة بالكراهية خلال الأيام القليلة الماضية.
سياسة٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣
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ملفات فيديو

Hypnose mit Pendel

أداء جيد بفضل التنويم المغناطيسي: التدريب العقلي في الرياضة

أداء جيد بفضل التنويم المغناطيسي: التدريب العقلي في الرياضة

العديد من كبار الرياضيين يستعينون بالتنويم المغناطيسي. يريد العداء السويسري زيمون إهامر من خلاله تجاوز حواجزه النفسية.
علوم٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣05:15 دقيقة
Blutdruck messen

التمسيد بدلاً من التخدير: أساليب جديدة في طب العناية المركزة

التمسيد بدلاً من التخدير: أساليب جديدة في طب العناية المركزة

في توبنغن، يختبر أطباء العناية المركزة للأطفال نهجًا جديدًا: التعاطف بدلًا من التخدير.
علوم٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣05:23 دقيقة
DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

فيلهارمونية برلين ومواضيع أخرى

فيلهارمونية برلين ومواضيع أخرى

"بيت الأسود" يثير الجدل، وستون عاما على فيلهارمونية برلين، بالإضافة الى جبنة شيدر من بريطانيا.
منوعات٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣26:06 دقيقة
Dokus KW 34

على ضفاف المتوسط - مصر

على ضفاف المتوسط - مصر

سافر جعفر عبد الكريم الى مصر، أرض الفراعنة. تعتبر مصر مهدا للحضارة حيث أهرامات الجيزة التي تعد من بين أقدم الصروح المعمارية الضخمة التي عرفتها البشرية.
رحلات٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣26:06 دقيقة
Verleihung der GOETHE-Medaille 2023 | Beitrag Budapest/Ungarn | Nikolett Eröss

معاً من أجل الفن

معاً من أجل الفن

يعمل معرض أوف بينالي بشكل مستقل عن التمويل الحكومي.
فنون٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣05:51 دقيقة
DW Euromaxx | Sendung vom 25.11.23 | Großbritannien Die Welt des Cheddar-Käses

ما هو موطن جبنة الشيدر الشهيرة؟

ما هو موطن جبنة الشيدر الشهيرة؟

نتناول جبنة شيدر مع البرغر أو الخبز أو مع وجبات الفرن. ترى ما هو موطنها الأصلي؟
منوعات٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣04:35 دقيقة
external

مسائيةDW: صفقة الهدنة وتبادل الرهائن.. آليات وضمانات التنفيذ

مسائيةDW: صفقة الهدنة وتبادل الرهائن.. آليات وضمانات التنفيذ

بعد تأجيلها.. المتحدثُ باسم الخارجية القطرية يعلن بدءَ الهدنة الإنسانية في غزة والإفراج عن الدفعة الأولى من الرهائن والاسرى لدى الطرفين، غدا الجمعة.. ما آلية عملية تبادل الرهائن؟ وهل من ضمانات لالتزام أطراف النزاع بالهدنة؟
٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣29:52 دقيقة
Staudamm mit Wassermassen

ما مدى استدامة الطاقة الكهرومائية؟

ما مدى استدامة الطاقة الكهرومائية؟

تُعَدّ الطاقة الكهرومائية الرائدة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة. وهناك مشاريع واسعة النطاق لها في جميع أنحاء العالم، وما يزال العديد منها قيد التخطيط. لكن للسدود الضخمة آثارًا سلبية على الإنسان والطبيعة. فما مدى استدامة الطاقة الكهرومائية، رائدة الطاقة المتجددة؟
تقنية٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣11:25 دقيقة
Fokus Ukraine Energie

عينٌ على أوروبا - في فخ بيروقراطية ألمانيا

عينٌ على أوروبا - في فخ بيروقراطية ألمانيا

جندي من أوكران بالمئات تعهدت ألمانيا بعلاجهم. لكن وبينما يتعافى وجد نفسه غارقاً بالبيروقراطية الألمانية. ومواضيع أخرى.
مجتمع٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣26:06 دقيقة
external

خيرت فيلدرز اليميني المتطرف يحتفل بتقدم حزبه بانتخابات هولندا

خيرت فيلدرز اليميني المتطرف يحتفل بتقدم حزبه بانتخابات هولندا

الزعيم الهولندي الشعبوي فيلدرز يحتفل بفوزه في الانتخابات البرلمانية
٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣02:03 دقيقة
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رياضة

أرشيف: من مباراة سابقة لفريق هوفنهايم في الدوري الألماني

بوندسليغا: هوفنهايم يتعادل مع ماينز وهايدنهايم مع بوخوم

بوندسليغا: هوفنهايم يتعادل مع ماينز وهايدنهايم مع بوخوم

تعادل فريق هوفنهايم مع ضيفه ماينز إيجابيا خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الألماني.
عالم الرياضة٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
انضم هاري كين لبايرن مقابل 100 مليون يورو (08.11.2023)

كين يواصل تحطيم الأرقام.. ويتجاوز الأسطورة غيرد مولر!

كين يواصل تحطيم الأرقام.. ويتجاوز الأسطورة غيرد مولر!

حطم نجم بايرن ميونخ هاري كين رقم الأسطورة الألماني غيرد مولر بتسجيله 18 هدفاً في 12 مباراة.
عالم الرياضة٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣
لاعبو ليفركوزن يحتفلون بتسجيل هدف في مرمى بريمن في المرحلة الثانية عشرة للبوندسليغا (25.11.2023)

بوندسليغا.. ليفركوزن يستعيد الصدارة ودورتموند ينتفض!

بوندسليغا.. ليفركوزن يستعيد الصدارة ودورتموند ينتفض!

تمكن باير ليفركوزن من استعادة صدارة الدوري الألماني لكرة القدم على حساب بريمن، فيما انتفض دورتموند أمام مونشنغلادباخ.
عالم الرياضة٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣
باريس برونر لاعب المنتخب الألماني للناشئين في مواجهة حارس المرمى الإسباني راؤول خيمينيز خلال مباراة كرة القدم في ربع نهائي كأس العالم تحت 17 سنة FIFA في استاد جاكرتا الدولي 23 نوفمبر 2023.

ناشئو منتخب كرة القدم الألماني يتعرضون لإهانات عنصرية

ناشئو منتخب كرة القدم الألماني يتعرضون لإهانات عنصرية

نشر الاتحاد الألماني لكرة القدم صوراً للاعبي المنتخب تحت 17 عاماً على فيسبوك لكن المنشور شهد تعليقات عنصرية مسيئة.
عالم الرياضة٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣
فيليكس ماغاث، المدرب السابق بالدوري الألماني لكرة القدم

تزايد الانتقادات للمنتخب الألماني بعد الهزائم الأخيرة

تزايد الانتقادات للمنتخب الألماني بعد الهزائم الأخيرة

انضم فيليكس ماغاث، المدرب السابق بالدوري الألماني لكرة القدم إلى عدد من منتقدي المنتخب الوطني وقال إن الفريق فقد بريقه.
عالم الرياضة٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣
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ثقافة ومجتمع وعلوم

سارة حجي في مختبر علمي بجامعة هايدلبرغ

من عالمة في أبحاث السرطان إلى مدربة للمهاجرين الجدد بألمانيا

من عالمة في أبحاث السرطان إلى مدربة للمهاجرين الجدد بألمانيا

بعد 11 عاما على هجرتها إلى ألمانيا، تتذوق الشابة المصرية سارة حجي طعم النجاح مرة أخرى، فقد حصلت للتو على تصريح إقامة.
مجتمع٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
صورة لمقهى للشيشة في ولاية بادن فورتمبرغ بجنوب ألمانيا

"قطاع الشيشة" في ألمانيا يعاني وازدهار للسوق السوداء

"قطاع الشيشة" في ألمانيا يعاني وازدهار للسوق السوداء

"مقاهي الشيشية" تحولت منذ سنوات إلى جزء بارز من المدن الألمانية لكن القطاع يواجه ضغوطا متزايدة بسبب قواعد جديدة.
منوعات٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣
سيدة تشارك في محادثة عبر مؤتمر فيديو!

مؤتمرات الفيديو أكثر إرهاقاً للدماغ.. فما السبب؟

مؤتمرات الفيديو أكثر إرهاقاً للدماغ.. فما السبب؟

وجد باحثون نمساويون دليلاً على أن مؤتمرات الفيديو أكثر إرهاقًا للدماغ من الاجتماعات التي تعقد في أماكن العمل. فما السبب؟
صحة٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
تعتمد دول الخليج بشكل رئيسي منذ عقود على الإيرادات النفطية

كيف تستعد دول الخليج للتداعيات الدراماتيكية لتغير المناخ؟

كيف تستعد دول الخليج للتداعيات الدراماتيكية لتغير المناخ؟

تحرز دول الخليج العربية تقدما في مسار الطاقة المتجددة، فالخطر المحدق بها هو تداعيات التغير المناخي عليها بشكل دراماتيكي.
اقتصاد٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣
صورة رمزية

ما هي المرحلة العمرية الأكثر سعادة في حياتك؟

ما هي المرحلة العمرية الأكثر سعادة في حياتك؟

قام فريق من العلماء بدراسة مئات الآلاف من نقاط البيانات لمحاولة حل لغز المرحلة العمرية التي يكون فيها البشر أكثر سعادة.
منوعات٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
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سياسة٢٨ فبراير ٢٠٢٠