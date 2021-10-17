الانتخابات البرلمانية الألمانية هي الانتخابات التي يتم بموجبها انتخاب أعضاء البرلمان الألماني. ويقوم البرلمان الجديد بانتخاب المستشار أو المستشارة، تجري الانتخابات البرلمانية القادمة في سبتمبر/ أيلول 2017.

تجري الانتخابات كل أربع سنوات. غير أن حل البرلمان يفرض إجرائها خلال فترة أقصر. تتم الانتخابات بشكل مباشر وسري من قبل الذين يحق لهم التصويت عبر صناديق الاقتراع. يتمتع كل ناخب بصوتين أحدهما لشخص معين والآخر لقائمة حزبية. وإضافة إلى انتخاب المستشار يراقب البرلمان عمل الحكومة ويصدر القرارات التشريعية.