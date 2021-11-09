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سوريا

تشهد سوريا منذ منتصف مارس/ آذار 2011 حركة احتجاج غير مسبوقة ضد النظام الذي يقوده الرئيس بشار الأسد، ومنذ ذلك الحين يتفاقم العنف في البلاد. ومع غياب أفق حل سياسي دخلت البلاد في نفق مظلم يعب التكهن بتبعاته ونهاياته.

بسبب الحرب التي تشهدها سوريا يزداد عدد اللاجئين هرباً من العنف، أما المجتمع الدولي الذي يقدم مساعدات ولو أنها غير كافية فيبدو عاجزا عن فعل وضع حد ذلك، لاسيما وأن جهات دولية وإقليمية عديدة تغذيه بالمال والسلاح. أما آفاق الحل السياسي فما تزال بعيدة بسبب الاختلاف في الأولويات بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة.

In this photo released by the Syrian official news agency SANA, shows Syrian President Bashar Assad, right, meets with Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, the Foreign Minister of the United Arab Emirates, in Damascus, Syria, Tuesday, Nov. 9, 2021. Al Nahyan's visit to Syria is the first time since the Syrian conflict began a decade ago and comes as some Arab countries are improving relations with Syria. The UAE has been slowly mending ties with Damascus, as the tide of the war has turned in favor of President Bashar Assad. (SANA via AP)

عبدالله بن زايد أرفع مسؤول إماراتي يزور دمشق منذ اندلاع العنف 09.11.2021

أمسى وزير خارجية الإمارات المسؤول الإماراتي الأرفع الذي يزور سوريا خلال عشر سنوات منذ اندلاع الحرب هناك. وبعد أن دعمت أبوظبي يوما المعارضة المسلحة لنظام الأسد، تتصدر الآن جهود بعض الدول العربية لتطبيع العلاقات مع دمشق.
ARCHIV - 01.05.2017, Hamburg: Ein Fotoreporter trägt am auf einer Demonstration einen Aufnäher mit dem Text «PRESS» auf seiner Jacke, um sich gegenüber Polizei und Demonstranten als Journalist zu kennzeichnen. Der Zustand von Meinungs- und Pressefreiheit steht am Mittwoch im Zentrum eines Symposiums des Frankfurter Center for Applied European Studies. (zu dpa Symposium zur Pressefreiheit: «Wehret den Anfängen» vom 15.01.2019) Foto: Markus Scholz/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

مراسلون بلا حدود تطالب تركيا بإيقاف ترحيل صحفي سوري 05.11.2021

طالبت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات التركية إيقاف ترحيل صحفي سوري إلى بلاده بسبب فيديو ساخر عن "الموز". وذكرت المنظمة أن الصحفي قد يواجه "عقوبة انتقامية" في سوريا.
Women, whose family members are accused of being Islamic State militants, are pictured on July 22, 2017 inside a guarded building at a temporary camp for displaced people near the northern Syrian village of Ain Issa. / AFP PHOTO / Delil souleiman (Photo credit should read DELIL SOULEIMAN/AFP/Getty Images)

بعد مقتل ولدها في سوريا.. محاكمة ألمانية انضمت لداعش 02.11.2021

رغم مقتل ابنها الأصغر في هجوم بقنبلة، ظلت المرأة وزوجها على ولاء لتنظيم "داعش" حتى النهاية. وبعد الاستسلام لقوات كردية عادت المرأة إلى ألمانيا بداية هذا العام، والآن ستواجه تهما، من بينها القتل غير العمد.

***ACHTUNG: Nur zur Berichterstattung über den Film TALA'VISION verwenden!*** Quelle: https://drive.google.com/drive/folders/1FGWfAElvpvR0mU3rUPkC1pT-nnk79voX Rechte: Philip Henze

أطفال سوريا وأحلامهم الضائعة.. فيلم "تالافيزيون" يحصد جوائز عديدة 30.10.2021

تالا طفلة صغيرة تعيش في شقة تعرضت للقصف في سوريا، التلفزيون نافذتها الوحيدة على العالم، لكن داعش حرمها منه. "تالافيزيون" فيلم يصور معاناة أطفال سوريا وأحلامهم التي دفنت تحت الأنقاض. فيلم شاعري وحزين فاز بجوائز عديدة.
Police officers get ready to stop members and supporters of the Confederation of Public Employees Trade Unions (KESK) from marching in protest to the ministry of Labour during a protest demanding better working conditions, in Ankara on May 24, 2019. (Photo by Adem ALTAN / AFP) (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)

تركيا تعتزم ترحيل سوريين بتهمة "السخرية من الأتراك" 28.10.2021

السلطات التركية تعلن اعتقال سبعة أشخاص بتهمة "السخرية من الأتراك" وتقول إنها ستطردهم إلى سوريا، بعد مشاركتهم في حملة "أكل الموز" الساخرة من حادثة مشاجرة بين سوريين وأتراك في إسطنبول.
ESKISEHIR, TURKEY - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan attends extended meeting of AK Party, in Eskisehir, Turkey on October 23, 2021. Turkish Presidency/Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

قضية كافالا.. لماذا تراجع أردوغان عن طرد سفراء دول غربية؟ 28.10.2021

هدد الرئيس التركي بطرد سفراء دول غربية طالبوا بالإفراج عن الناشط عثمان كافالا، لكنه تراجع عن ذلك وتم نزع فتيل أزمة دبلوماسية وشيكة، فما سبب هذا التراجع؟ ولماذا تثقل الأزمات المتتالية كاهل علاقات تركيا مع الغرب؟

02.03.2020*****A Turkish military convoy is seen parked near the town of Batabu on the highway linking Idlib to the Syrian Bab al-Hawa border crossing with Turkey, on March 2, 2020. - The Syrian government pledged to repel Turkish forces attacking its Russia-backed troops in northwestern Syria as tensions spike between Damascus and Ankara. Since December, Syrian regime forces have led a deadly military offensive against the last major opposition stronghold of Idlib, where Turkey supports some rebel groups. Damascus said it shot down three Turkish drones in the region the day before, while two Syrian warplanes were downed though the pilots escaped unharmed. (Photo by AAREF WATAD / AFP) (Photo by AAREF WATAD/AFP via Getty Images)

تركيا تمدد التفويض لعمليات جيشها عبر الحدود وترسل تعزيزات إلى إدلب 27.10.2021

مجددا، تمدد أنقرة التفويض الممنوح لجيشها للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق وليبيا، ضدّ كل جماعة تعتبرها "إرهابية". ومنذ 2013 يتمّ التجديد لهذا التفويض لمدة عام واحد، وهذه المرة اشتدت لهجة المعارضة.

MOSCOW, RUSSIA - JUNE 19, 2021: Russia's President Vladimir Putin addresses delegates during Phase 1 of the 20th conference of the United Russia Party at ExpoCentre, before the forthcoming Russian State Duma election, which is scheduled for 19 September 2021. The United Russia Party convened to draft its election strategy and consider candidates. Sergei Karpukhin/TASS

بوتين: شركة فاغنر لها مصالحها الخاصة ولا تعكس مصالح روسيا 22.10.2021

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مجموعة فاغنر الأمنية "لها مصالحها الخاصة" و"لا تعكس مصالح روسيا"، لكنه قال إنهم "سيتصرفون" إذا تضاربت أنشطة فاغنر مع مصالح موسكو. وفاغنر متهمة بإرسال مرتزقة إلى عدة دول منها ليبيا.
Army soldiers help firefighters to contain wildfires in Latakia province, Syria in this handout released by SANA on October 9, 2020. Picture taken October 9, 2020. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE.

سوريا ـ إعدام 24 شخصا وسجن 20 آخرين بتهمة إشعال حرائق 21.10.2021

أعدمت الحكومة السورية 24 شخصا بعد إدانتهم بإشعال حرائق اجتاحت مناطق عدّة نهاية الصيف الماضي، كما تضمن الحكم عقوبات بين المؤبد مع الأشغال الشاقة والسجن 10 سنوات بحق 20 آخرين، بينهم خمسة أحداث، وفق الإعلام الرسمي.
A Syrian man shows marks of torture on his back, after he was released from regime forces, in the Bustan Pasha neighbourhood of Syria's northern city of Aleppo on August 23, 2012. State media hailed the recapture by the army of three Christian neighbourhoods in the heart of Aleppo, but clashes between troops and rebel fighters raged in other parts of the city and in the southern belt of Damascus. AFP PHOTO / JAMES LAWLER DUGGAN (Photo by JAMES LAWLER DUGGAN / AFP)

"حياة أشبه بالموت".. توثيق انتهاكات بحق السوريين العائدين لبلادهم 20.10.2021

​​​​​​​كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم من لبنان والأردن في الفترة من عام 2017 إلى 2021 واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهادا على يد الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها.
Security forces inspect the site of an explosion in central Damascus, Syria October 20, 2021. REUTERS/Firas Makdesi

قتلى وجرحى في تفجير حافلة للجيش السوري في دمشق 20.10.2021

تسبّب تفجير بعبوتين ناسفتين استهدف حافلة عسكرية في دمشق بمقتل 13 شخصاً على الأقل، وفق ما ذكر الاعلام السوري، في حصيلة دموية هي الأعلى منذ سنوات.
Ein Hinweisschild mit Bundesadler und dem Schriftzug Bundesgerichtshof (BGH) ist am Eingang des BGH zu sehen. Der Bundesgerichtshof überprüft das erste Strafurteil zu den umstrittenen «Cum-Ex»-Deals. Das Landgericht Bonn hatte am 18. März 2020 zwei britische Aktienhändler zu Bewährungsstrafen verurteilt, einer soll dazu rund 14 Millionen Euro zurückzahlen - Alle Beteiligten haben Revision eingelegt.

ألمانيا- الدستورية تؤيد حكما بالمؤبد بحق متورط في مذبحة في سوريا 19.10.2021

المحكمة الدستورية الألمانية تؤيد أحكاما بحق عدد من المتورطين في جرائم في سوريا، بينهم حكم بالمؤبد ضد رجل قاتل مع "جبهة النصرة" متورط في مذبحة النفايات في مدينة الطبقة عام 2013.

ARCHIV - 11.10.2016, Libanon, Beirut: Hassan Nasrallah, Hisbollah-Chef, spricht am Aschura-Tag . Deutschland hat gegen die schiitische Hisbollah ein Verbot erlassen. Doch die Organisation bleibt mächtig. Foto: picture alliance / dpa |

نصر الله يهاجم جعجع ويصف أحداث بيروت بأنها خطيرة ومفصلية 18.10.2021

في أول تصريحات يدلي بها منذ أسوأ أعمال عنف في بيروت منذ ما يزيد على عشر سنوات، وجه زعيم جماعة حزب الله انتقادات حادة لحزب القوات اللبنانية المسيحي وزعيمه سمير جعجع، مكرراً اتهامات بحقه ومحذراً من مغبة الاصطدام بعناصره.
29.11.2020, UN-Hauptquartier, Genf, Geir Otto Pedersen, Sondergesandter der Vereinten Nationen für Syrien, spricht bei einer Pressekonferenz im europäischen UN-Hauptquartier. +++ dpa-Bildfunk +++

المبعوث الأممي لسوريا: اتفاق على البدء بصياغة مسودة دستور جديد 17.10.2021

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن أن اللجنة السورية المشتركة وافقت على صياغة دستور جديد، وتتكون اللجنة من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، ويعول عليها لمحاولة المساهمة في حلّ الأزمة السورية.
11.11.2015 A German defense soldier takes the fingerprints of an asylum seeker from Syria in the 'waiting centre' set-up for refugees in Erding, Germany, 11 Novmeber 2015. The soldiers are there provide registration assistance for the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF). In the short-term accomodation is on the site of an air base of the German army and is housing up to 5000 migrants in tents and aircraft shelters. Photo: ARMIN WEIGEL/dpa

أكثرهم من سوريا والعراق .. زيادة كبيرة في طلبات اللجوء إلى ألمانيا 17.10.2021

سجلت هيئة شؤون اللاجئين في ألمانيا ازدياداً كبيراً في عدد طلبات اللجوء المقدمة. وشكلت سوريا والعراق وأفغانستان أكثر الدول التي جاءت منها طلبات اللجوء خلال العام الحالي.
Men hang the national flag next to posters of President Bashar al-Assad, a candidate for the Presidential election, in the Syrian capital Damascus on May 17, 2021. - A Syrian former minister and a member of the Damascus-tolerated opposition will face Bashar al-Assad in this month's presidential election, the constitutional court said. The Assad-appointed body approved only three out of 51 applications to stand in the May 26 ballot, among them the 55-year-old president himself, widely expected to win a fourth mandate. (Photo by LOUAI BESHARA / AFP) (Photo by LOUAI BESHARA/AFP via Getty Images)

دول عربية تخفف عزلة الأسد.. فهل من ضوء أخضر أمريكي؟ 11.10.2021

بعد قطيعة طويلة بدأ انفتاح عربي على سوريا فتحسنت علاقات دمشق مع الأردن والإمارات ومصر. ويرى محللون أن السعودية ربما تفكر في خطوة مماثلة. ورغم أن واشنطن تبقي على العقوبات ضد نظام الأسد إلا أن تركيزها منصب على شيء آخر.

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