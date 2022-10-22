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Російський прапор на околицях ІзюмаФото: Gleb Garanich/REUTERS
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Журналісти встановили імена 8000 загиблих в Україні росіян

Даниїл Сотников | Олександр Куницький
47 хв. тому

За відкритими даними журналісти встановили особи 7822 російських військових, які загинули в Україні. Досі глава міноборони РФ Шойгу заявляв лише про 5937 загиблих військовослужбовців.

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Незалежним журналістам та дослідникам вдалося поіменно підтвердити особи 7822 росіян, які загинули під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Такі дані наведено у спільному проєкті видань "Медіазона" та російської служби BBC у суботу, 22 жовтня.

З початку повномасштабної війни журналісти відстежують інформацію про загиблих російських військовослужбовців на основі відкритих даних - за постами родичів у соцмережах, новинами в регіональних ЗМІ та повідомленнями місцевої влади. "Це число не відображає реальний рівень втрат: ми бачимо лише публічні повідомлення про загибель. Крім того, невідомо кількість тих, хто зник безвісти і потрапив у полон", - наголошують автори дослідження.

Більше загиблих, ніж повідомляв Шойгу

З 24 лютого російська влада тричі повідомляла кількість загиблих у війні військовослужбовців РФ. 2 та 25 березня міноборони РФ називало цифри у 498 та 1351 особа відповідно. Після цього припинило розкривати дані аж до виступу міністра оборони РФ Сергія Шойгу 21 вересня у зв'язку з оголошенням мобілізації. Тоді він заявив, що втрати російської армії становлять 5937 особи убитими.

"Це брехня: навіть за нашим підрахунком за відкритими джерелами загиблих на той момент було більше - отже, насправді ці цифри обчислюються десятками тисяч", - наголошують автори дослідження.

Журналісти підтвердили загибель 1200 офіцерів

Найбільше підтверджених дослідниками загиблих у Краснодарському краї - 329 осіб. Серед лідерів за кількістю смертей і дві національні республіки: Бурятія, де достовірно відомо про 302 загиблих, та Дагестан - 321 загиблий. "Здебільшого, повідомлення про загибель солдатів надходять із бідних регіонів: середня зарплата в них нижча за медіанну по Росії", - констатують дослідники.

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До 21 жовтня підтвердилася загибель понад 1200 офіцерів російської армії та інших силових структур, у тому числі двох заступників командувачів армій - генерал-майора з 41-ї армії Андрія Суховецького та генерал-майора Володимира Фролова з 8-ї армії.

Крім того, відомо про 86 випадків загибелі військових пілотів. "Втрати серед льотчиків особливо болючі для армії: підготовка одного пілота фронтової авіації першого класу займає 7-8 років і коштує близько 3,4 мільйона доларів", - зазначають автори дослідження. За їхніми даними, збройні сили Росії також зазнали значних втрат у військах, які прийнято вважати елітними та найбільш боєздатними: ВДВ, морська піхота та спецназ.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на ранок 22 жовтня сягнули понад 67 тисяч осіб.

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