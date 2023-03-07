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В Україні верифікують особу вбитого чоловіка на відео у соцмережахФото: Photoshot/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Розстріл бійця на відео: в Україні назвали загиблого

Ольга Журавльова
2 год. тому

В Україні встановили особу вбитого бійця, відео розстрілу якого поширили у соцмережах. За попередніми даними, загиблий - військовослужбовець Тимофій Шадура.

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Чоловіка, якого видно на кадрах із розстрілом беззбройного бійця, ідентифікували в Україні.

За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30 окремої механізованої бригади ЗСУ Тимофій Миколайович Шадура, повідомляє в вівторок, 7 березня, офіційна Facebook-сторінка Гештабу ЗСУ.

"Остаточну відповідь дадуть відповідні експертизи", - повідомили в ЗСУ, не уточнивши інших деталей інциденту.

"Розстріл беззбройного полоненого - цинічне й зухвале нехтування Нормами міжнародного гуманітарного права та звичаїв війни. Так вчиняють нікчемні вбивці, але не воїни. Російські окупанти вкотре засвідчили, що головною їхньою метою в Україні є лише звіряче винищення українців", - йдеться у повідомленні.

Україна розпочала розслідування убивства

Після оприлюднення відео вбивства у Службі безпеки України зареєстрували кримінальне провадження за ст. 438 ч. 2 ККУ - порушення законів та звичаїв війни. "Навіть у війни є закони. Є норми міжнародного права, якими систематично нехтує злочинний російський режим. Та рано чи пізно за злочином буде кара. Усі причетні відповідатимуть перед Законом", - написав у Facebook генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Героям слава": хвиля солідарності з бійцем

Відео жорстокого вбивства сколихнуло українське суспільство. Користувачі соцмереж масово розповсюджують фото убитого і гасло "Героям слава".

"В Україні завжди звучатиме: "Слава Україні!" І мільйони завжди відповідатимуть: "Героям слава!" Завжди буде саме так", - відреагував у понеділок увечері президент Володимир Зеленський, пообіцявши знайти убивць.

Тим часом хештег Slava Ukraini очолив світові тренди Twitter: менше ніж за добу у цій соціальній мережі опублікували понад 80 тисяч повідомлень, присвячених українському бійцеві.

Нагадаємо, 6 березня у мережі з'явилося відео вбивства беззбройного чоловіка в українській військовій формі без видимих розпізнавальних знаків. Він стоїть у неглибокій траншеї і курить сигарету, а потім його розстрілюють після слів "Слава Україні" з його вуст. Місце та час знятих кадрів невідоме.

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