Розгін протестів у Грузії: біля парламенту звели барикади

Перед парламентом у Тбілісі протестувальники звели барикади після того, як поліція намагалася розігнати демонстрацію проти закону про "іноагентів", застосовуючи водомети і шашки зі сльозогінним газом.

Грузинська поліція в Тбілісі спробувала придушити акцію протесту проти суперечливого законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу". Як повідомляє кореспондент DW, уночі середи, 1 травня, на проспекті Руставелі протягом кількох годин тривало протистояння між силовиками та демонстрантами, які звели барикади біля парламенту. Спецназ періодично затримував людей, використовував водомети і сльозогінний газ. Демонстранти розбігалися, але незабаром поверталися. Вночі на проспекті залишалися кілька тисяч людей, передає кореспондент DW.

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О 4 годині ранку поліція припинила спроби розігнати демонстрантів і незабаром залишила проспект Руставелі, зосередившись на охороні бічних входів у будівлю парламенту. Протестувальники, які залишилися, зайняли простір перед будівлею, відгородилися від спецпризначенців барикадами і почали збирати сміття.

За даними агентств, поліція атакувала і представників ЗМІ. Так, агенція AFP повідомляє, що їхнього фотографа побили гумовим кийком, незважаючи на те, що він був чітко ідентифікований як представник преси.

Поліція побила представників ЗМІ та політика

Силовики жорстоко побили голову найбільшої опозиційної партії Грузії "Єдиний національний рух" Левана Хабеішвілі. Депутат опублікував своє фото з опухлим оком і в синцях у соцмережі Х.

Як заявили в ЄНР, поліцейські "викрали і побили Хабеішвілі", зараз політик перебуває в лікарні. У нього вибитий зуб, діагностовано переломи кісток лицьового скелета, пише видання News Georgia.

Після закінчення другого читання закону про "іноагентів", яке очікується 1 травня, імовірна нова акція протесту.

Президентка Грузії засудила жорсткий розгін протесту в Тбілісі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка ворогує з правлячою партією, засудила жорсткий розгін акції протесту. "Уся відповідальність повністю лягає на уряд. Грузинському народу відмовлено в праві на мирний протест", - написала вона в соцмережі X у вівторок, 30 квітня, додавши хештег #notoRussianlaw - #НіРосійськомуЗакону.

Вона також оприлюднила відео розгону протесту.

Масові протести проти "російського закону"

Опозиційні сили Грузії останніми днями проводять акції протесту проти законопроєкту про "іноагентів", вимагаючи від парламенту відкликати його. Увечері 28 квітня на площі Республіки в Тбілісі зібралося близько 20 тисяч осіб - члени грузинських неурядових організацій, опозиційних партій і громадяни, які підтримали їхню позицію.

Наступного дня в грузинській столиці відбулася провладна акція на підтримку правлячої партії "Грузинська мрія".

Парламент Грузії ухвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" у першому читанні 17 квітня. Грузинська версія закону про "іноагентів" зобов'язує неурядові організації та ЗМІ, які отримують понад 20 відсотків фінансування з-за кордону, зареєструватися як організація, що відстоює іноземні інтереси.

Європейський Союз закликає владу Грузії відкликати законопроєкт. Єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич заявляв, що законопроєкт несумісний із європейськими нормами та цінностями. "Якщо його ухвалять, то це поставить під загрозу подальший європейський шлях Грузії", - зазначав єврокомісар.