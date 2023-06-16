Знищення Каховської ГЕС: потерпілим виплатять допомогу

Потерпілим внаслідок знищення Каховської ГЕС мешканцям Херсонщини та Миколаївщини виплатять по п'ять тисяч гривень допомоги, повідомили в мінреінтеграції. Ще по 6,6 тисяч їм виплатить МОМ.

Кабінет міністрів України схвалив виплату грошової допомоги людям, які постраждали через підтоплення у Херсонській і Миколаївській областях внаслідок знищення Каховської гідроелектростанції (ГЕС). Йдеться про одноразову виплату кожному постраждалому п'яти тисяч гривень. Про це у п'ятницю, 16 червня, повідомило міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Для виплати одноразової державної допомоги Кабінет міністрів України виділив Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям майже 564,9 мільйона гривень.

Також фінансову допомогу надасть і Міжнародна організація з міграції (МОМ) ООН, повідомили у відомстві. Йдеться про виплату кожній постраждалій людині 6,6 тисяч гривень, повідомили у відомстві.

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Компенсація за пошкоджені і зруйновані будинки

Крім того, український уряд під час виїзного засідання, яке провели на Херсонщині, виділив більше 980 мільйонів гривень на виплати компенсацій за пошкоджені та зруйновані внаслідок затоплення будинки на Херсонщині. Кошти візьмуть з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Ще 6,6 мільярда гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії уряд спрямує на реалізацію понад 150 проєктів у восьми областях України. "Це ремонти та будівництво шкіл, дитячих садків, лікарень, житлових будинків, будівництво та реконструкція водогонів і каналізації, тепломереж, буріння артезіанських свердловин", - уточнив Шмигаль.

Також ще 4,4 мільярда гривень субвенції, за словами очільника уряду, буде направлено місцевим бюджетам на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію об’єктів соціальної, культурної, житлово-комунальної сфери. "З них майже 460 мільйонів гривень - для Херсонщини й понад 190 мільйонів - для Миколаївщини", - додав Шмигаль.

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Ліквідація наслідків руйнування Каховської ГЕС

Під час візиту на Херсонщину Шмигаль також ознайомився з ходом робіт з ліквідації наслідків руйнування греблі Каховської ГЕС. "Рятувальники евакуювали на Херсонщині вже 2,7 тисячі людей, з них - понад 300 дітей. Загалом із зони підтоплення врятовано понад 3700 людей. Основне завдання після відходу води - відновлення електрики й централізованого водопостачання", - зазначив Шмигаль.

Наразі, за його словами, ведуться розчищувальні роботи. Загалом до ліквідації наслідків залучено більше 1,4 тисячі людей та понад 124 одиниці техніки, уточнив він.

Як повідомлялося, гребля Каховської гідроелектростанції, яку вже понад рік контролюють російські війська, була зруйнована в ніч на 6 червня. Київ звинувачує в катастрофі РФ. Водночас Москва заперечує свою причетність, а міжнародна спільнота не поспішає з остаточними висновками щодо причин знищення греблі.