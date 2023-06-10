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Під час обстрілу Херсона поранені волонтери - ОВА

Роман Губа
2 год. тому

Російська армія знову обстріляла Корабельний район Херсона під час проведення там евакуації та гуманітарних робіт, повідомили в обладміністрації.

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Обстріл Херсона 8 червня 2023 року
Обстріл Херсона 8 червня 2023 рокуФото: Igor Burdyga/DW

Російська армія  вранці у суботу, 10 червня, обстріляла Корабельний район Херсона, поранені волонтери, повідомив у Telegram голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Через російський артилерійський удар травмовані двоє чоловіків, 52 та 25 років. Це волонтери, які надавали допомогу людям, котрі постраждали від підтоплення", - зазначив чиновник. Прокудін додав, що чоловіків госпіталізували.

Мешканці Херсона про підрив Каховської ГЕС

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Як повідомлялось, вранці 6 червня стало відомо про знищення зведеної наприкінці 1950-х Каховської гідроелектростанції, яку з лютого 2022 року,  контролювали російські війська. За даними Києва, які заперечує Москва, у ніч на 6 червня було вчинено підрив станції, внаслідок чого стався прорив греблі. Рівень води у Каховськом водосховищі почав стрімко падати, навколишні райони у пониззі Дніпра, а також Херсон затопило. Там почалися рятувальні та евакуаційні роботи силами ДСНС та волонтерів. 8 червня до Херсона прибув президент України Володимир Зеленський, відтоді не припиняються обстріли міста з боку російської армії.

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Топтема

Обстріл Херсона 8 червня 2023 року

Під час обстрілу Херсона поранені волонтери - ОВА

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