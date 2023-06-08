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Війська РФ обстріляли Херсон, де триває евакуація (оновлено)

Дар'я Нинько
2 год. тому

Війська РФ з артилерії обстріляли Корабельну площу у Херсоні, де розташована одна із евакуаційних точок. За оновленими даними МВС, постраждали вісім людей. Під вогнем опинилися і населені пункти у Херсонському районі.

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У Херсоні триває евакуація людей
У Херсоні триває евакуація людейФото: Vladyslav Musiienko/REUTERS

Війська РФ в четвер, 8 червня, здійснили обстріл Херсона, де триває евакуація людей через затоплення внаслідок знищення Каховської гідроелектростанції

Як повідомляє кореспондент DW з місця подій, війська РФ здійснили обстріл з артилерії Корабельної площі у Херсоні, де розташований один із пунктів збору постраждалих від затоплення для подальшої евакуації.

ОНОВЛЕНО о 17:10. В МВС України уточнили, що внаслідок артилерійського обстрілу Херсона військами РФ поранень зазнали шестеро цивільних, один поліцейський та двоє співробітників ДСНС. Загиблих немає.

ОНОВЛЕНО о 16:40. Кількість постраждалих внаслідок артилерійського обстрілу Херсона з боку військ РФ зросла до дев'яти людей, лікарі надають їм необхідну допомогу, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його даними, серед поранених – двоє працівників ДСНС, поліцейський, лікар та волонтер з Німеччини. 

ОНОВЛЕНО о 16:00. За оновленими даними МВС України, внаслідок обстрілу поранень зазнали вісім людей, їм надається медична допомога. Інформація про загиблих наразі не надходила, наголосили у відомстві. Раніше у Офісі генерального прокурора повідомили, що внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще двоє зазнали поранень.

За попередніми даними МВС України, серед постраждалих – цивільна жінка, поліцейський та рятувальник. "Обстріл розпочався саме під час евакуації громадян, чиї оселі виявилися підтопленими. Росія покинула в біді людей на окупованій частині Херсонщини.  І продовжує заважати Україні рятувати найцінніше - людські життя", - наголосили у відомстві.

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Під вогнем з боку сил РФ опинилися також інші населені пункти у Херсонському районі. В одному із сіл поранень зазнали четверо місцевих мешканців, повідомили у ОГПУ. Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина перша та друга статті 438 КК України).

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