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В Greenpeace розповіли про наслідки знищення Каховської ГЕС

Олександр Куницький
3 год. тому

Через знищення греблі Каховської ГЕС на Херсонщині були затоплені заправні станції, склади та нафтопереробні заводи, дослідили в Greenpeace. Це негативно вплине на тварин, ґрунти та водойми.

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Сміття на затопленій вулиці Херсона
Сміття на затопленій вулиці ХерсонаФото: Igor Burdyga/DW

Внаслідок знищення Каховської гідроелектростанції (ГЕС) було затоплено щонайменше 32 об'єкти із хімікатами, нафтою та бензином, повідомило українське представництво міжнародної природоохоронної організації Greenpeace.

"Дослідження Greenpeace, проведене на основі супутникових даних, показало, що були затоплені нафтопереробні заводи, автозаправні станції, теплоелектростанції та різноманітні склади - сукупно 32 об'єкти", - повідомила організація у Facebook 14 червня.

Окрім цього, щонайменше 150 тонн моторного мастила, за попередньою інформацією, витекло у воду в перші дні катастрофи. 

Як зауважили в Greenpeace, навіть невеликої кількості хімікатів достатньо, щоб забруднити ґрунт і водойми, внаслідок чого доступ до чистої води буде ускладнений для багатьох людей. "Особливо сильне забруднення може спричинити затоплення промислових зон, звідки хімікати будуть змиватися вниз за течією, забруднюючи Чорне море і прибережні райони", - зазначає організація.

Таким чином, наголошує Greenpeace, наслідки для водних організмів у Каховському водосховищі та річці Дніпро будуть величезними, що негативно вплине на середовище проживання риб, птахів, земноводних і тварин в цілому, а також забруднить їх ареал проживання.

Водночас ґрунти та водойми можуть бути непридатними для виробництва продуктів харчування або як джерела питної води протягом багатьох років, якщо їх не контролювати і, за необхідності, не відновлювати належним чином, зазначив хімік німецького представництва Greenpeace Манфред Сантен (Manfred Santen).

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Нагадаємо, за оцінками українського уряду, сума збитків довкіллю через знищення Каховської ГЕС становить понад 55 мільярдів гривень. Зокрема, під загрозою зникнення 30 відсотків природно-заповідного фонду Херсонщини та величезних масивів сільськогосподарських земель.

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