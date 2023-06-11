Знищення Каховської ГЕС: кількість загиблих зросла до шести

МВС України підтвердило загибель шістьох людей на Херсонщині і Миколаївщині внаслідок затоплення після знищення греблі Каховської ГЕС. Ще 35 людей вважаються зниклими безвісти.

Унаслідок затоплення, спричиненого руйнуванням греблі Каховської гідроелектростанції (ГЕС), загинули щонайменше шестеро людей, ще 35 вважаються зниклими безвісти. Такі дані станом на 13:00 неділі, 11 червня, повідомило міністерство внутрішніх справ (МВС) України.

"На Херсонщині фактично підтоплено 46 населених пунктів, із них: 32 (3821 будинок) - на підконтрольній Україні території, 14 - на тимчасово окупованій. Евакуйовано 2718 осіб, з яких 190 дітей. Загинули п'ятеро людей. 35 людей вважаються безвісти зниклими, з них - семеро дітей", - йдеться у повідомленні.

Також українські правоохоронці підтвердили загибель однієї людини у Миколаївській області. З цього регіону, де підтоплено 31 населений пункт, вдалося евакуювати 982 людей, з них - 167 дітей.

Напередодні, 10 червня, МВС повідомляло про п'ятьох загиблих та 27 зниклих безвісти на Херсонщині та Миколаївщині.

Окрім того, на Дніпропетровщині, за даними МВС, відсутнє водопостачання у майже 162 тисяч споживачів у 34 населених пунктах. "Триває підвіз питної та технічної води. Разом з місцевою владою шукаємо можливості повернення стабільного водопостачання громадянам", - повідомили у МВС.

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Достовірних даний про кількість жертв затоплення на окупованій військами РФ частині Херсонської області нині немає. 8 червня міський голова окупованого міста Олешки на Херсонщині Євген Рищук повідомляв, що попередньо дев'ять людей загинули внаслідок підтоплення. Однак, за його словами, ці цифри не остаточні.

Херсонська ОВА: Вода відступає

Через п'ять діб після знищення Каховської ГЕС вода поступово відступає з Херсонщини, повідомила Херсонська обласна державна адміністрація. "Площа затоплених територій зменшилася майже вдвічі: з 139 до 77,78 кілометра квадратного. Рівень затоплення складає 4,07 метра", - йдеться у повідомленні адміністрації у Facebook.

В ОВА зазначили, що протягом вчорашнього дня вода відійшла з трьох сіл Бериславського району - Миколаївки, Львового та Ольгівки. Також потроху осушуються шляхи між селами, однак не всіма ще можна користуватися, наголосили в ОДА.