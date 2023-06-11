Знищення Каховської ГЕС: кількість загиблих зросла до шести
Унаслідок затоплення, спричиненого руйнуванням греблі Каховської гідроелектростанції (ГЕС), загинули щонайменше шестеро людей, ще 35 вважаються зниклими безвісти. Такі дані станом на 13:00 неділі, 11 червня, повідомило міністерство внутрішніх справ (МВС) України.
"На Херсонщині фактично підтоплено 46 населених пунктів, із них: 32 (3821 будинок) - на підконтрольній Україні території, 14 - на тимчасово окупованій. Евакуйовано 2718 осіб, з яких 190 дітей. Загинули п'ятеро людей. 35 людей вважаються безвісти зниклими, з них - семеро дітей", - йдеться у повідомленні.
Також українські правоохоронці підтвердили загибель однієї людини у Миколаївській області. З цього регіону, де підтоплено 31 населений пункт, вдалося евакуювати 982 людей, з них - 167 дітей.
Напередодні, 10 червня, МВС повідомляло про п'ятьох загиблих та 27 зниклих безвісти на Херсонщині та Миколаївщині.
Окрім того, на Дніпропетровщині, за даними МВС, відсутнє водопостачання у майже 162 тисяч споживачів у 34 населених пунктах. "Триває підвіз питної та технічної води. Разом з місцевою владою шукаємо можливості повернення стабільного водопостачання громадянам", - повідомили у МВС.
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Достовірних даний про кількість жертв затоплення на окупованій військами РФ частині Херсонської області нині немає. 8 червня міський голова окупованого міста Олешки на Херсонщині Євген Рищук повідомляв, що попередньо дев'ять людей загинули внаслідок підтоплення. Однак, за його словами, ці цифри не остаточні.
Херсонська ОВА: Вода відступає
Через п'ять діб після знищення Каховської ГЕС вода поступово відступає з Херсонщини, повідомила Херсонська обласна державна адміністрація. "Площа затоплених територій зменшилася майже вдвічі: з 139 до 77,78 кілометра квадратного. Рівень затоплення складає 4,07 метра", - йдеться у повідомленні адміністрації у Facebook.
В ОВА зазначили, що протягом вчорашнього дня вода відійшла з трьох сіл Бериславського району - Миколаївки, Львового та Ольгівки. Також потроху осушуються шляхи між селами, однак не всіма ще можна користуватися, наголосили в ОДА.