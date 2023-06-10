Знищення ГЕС: 27 людей вважаються зниклими безвісти

МВС України підтвердило загибель п'ятьох людей на Херсонщині внаслідок затоплення після знищення греблі Каховської ГЕС. Ще 27 людей вважаються зниклими безвісти.

Унаслідок затоплення, спричиненого руйнуванням греблі Каховської гідроелектростанції (ГЕС), загинули щонайменше п'ятеро людей, ще 27 вважаються зниклими безвісти. Такі дані станом на 12:55 суботи, 10 червня, оприлюднило міністерство внутрішніх справ (МВС) України.

"Станом на 12:55 безвісти зниклими вважаються 27 осіб", - йдеться у повідомленні. Раніше МВС повідомляло про 13 зниклих безвісти.

Також МВС підтвердило загибель чотирьох людей у Херсонській області, ще 11 - зазнали поранень внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів. Ще одна людина загинула у Миколаївській області.

Фактично на Херсонщині підтоплено 47 населених пунктів, із них: 33 (3815 будинків) - на підконтрольній Україні території, 14 - на тимчасово окупованій. З підконтрольної Україні території області вдалося евакуювати 2620 людей, з них - 160 дітей, повідомили у відомстві.

У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. З цього регіону евакуювали 936 людей, з них - 167 дітей. "Намагаємося продовжувати евакуаційні заходи, але ворог нещадно обстрілює. Працюємо заради життя та безпеки людей", - наголосили правоохоронці.

Окрім того, на Дніпропетровщині, за даними МВС, відсутнє водопостачання у понад 89 тисяч споживачів у 26 населених пунктах.

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Достовірних даний про кількість жертв затоплення на окупованій військами РФ частині Херсонської області наразі немає. 8 червня міський голова окупованого міста Олешки на Херсонщині Євген Рищук повідомляв, що попередньо дев'ять людей загинули внаслідок підтоплення. Однак, за його словами, ці цифри не остаточні. Окупаційна влада, що наразі контролює цю частину Херсонщини, заявляла про п'ять загиблих і понад 40 постраждалих.