Знак солідарності: депутати Бундестагу вирушили до Тайваню
Олександр Куницький
20 хв. тому
Німецькі депутати мають намір висловити солідарність проти військового тиску на Тайвань з боку Китаю, пояснила Штрак-Ціммерманн. Уряд Китаю розцінює візити іноземних делегацій як втручання у внутрішні справи.
https://p.dw.com/p/4LsbS
Реклама
Провідні політики фракції Вільної демократичної партії (ВДП) у Бундестазі у неділю, 8 січня, вирушили з візитом до Тайваню. Таким чином депутати мають намір просигналізувати про солідарність проти військового тиску з боку Китаю, заявила членкиня ВДП, голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann). У Тайвані делегація має намір зустрітися з представниками влади та опозиції, а також правозахисними організаціями.
Уряд КНР принципово відкидає візити іноземних делегацій до Тайваню, розцінюючи їх як втручання у внутрішні справи. Пекін вважає острів сепаратистською територією. У серпні минулого року напруженість досягла нового максимуму - після візиту тодішньої спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі Китай провів масштабні військові навчання довкола Тайваню.