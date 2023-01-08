Знак солідарності: депутати Бундестагу вирушили до Тайваню

Німецькі депутати мають намір висловити солідарність проти військового тиску на Тайвань з боку Китаю, пояснила Штрак-Ціммерманн. Уряд Китаю розцінює візити іноземних делегацій як втручання у внутрішні справи.

Провідні політики фракції Вільної демократичної партії (ВДП) у Бундестазі у неділю, 8 січня, вирушили з візитом до Тайваню. Таким чином депутати мають намір просигналізувати про солідарність проти військового тиску з боку Китаю, заявила членкиня ВДП, голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann). У Тайвані делегація має намір зустрітися з представниками влади та опозиції, а також правозахисними організаціями.

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Уряд КНР принципово відкидає візити іноземних делегацій до Тайваню, розцінюючи їх як втручання у внутрішні справи. Пекін вважає острів сепаратистською територією. У серпні минулого року напруженість досягла нового максимуму - після візиту тодішньої спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі Китай провів масштабні військові навчання довкола Тайваню.

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У жовтні 2022 року Тайвань двічі відвідували члени комітету Бундестагу.