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Членкиня ВДП, голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн
Членкиня ВДП, голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Знак солідарності: депутати Бундестагу вирушили до Тайваню

Олександр Куницький
20 хв. тому

Німецькі депутати мають намір висловити солідарність проти військового тиску на Тайвань з боку Китаю, пояснила Штрак-Ціммерманн. Уряд Китаю розцінює візити іноземних делегацій як втручання у внутрішні справи.

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Провідні політики фракції Вільної демократичної партії (ВДП) у Бундестазі у неділю, 8 січня, вирушили з візитом до Тайваню. Таким чином депутати мають намір просигналізувати про солідарність проти військового тиску з боку Китаю, заявила членкиня ВДП, голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann). У Тайвані делегація має намір зустрітися з представниками влади та опозиції, а також правозахисними організаціями.

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Уряд КНР принципово відкидає візити іноземних делегацій до Тайваню, розцінюючи їх як втручання у внутрішні справи. Пекін вважає острів сепаратистською територією. У серпні минулого року напруженість досягла нового максимуму - після візиту тодішньої спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі Китай провів масштабні військові навчання довкола Тайваню.

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У жовтні 2022 року Тайвань двічі відвідували члени комітету Бундестагу.

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